بعد انتخابه وكيلا للشيوخ .. من هو فارس سعد فام؟
34 شهيدا و122 جريحاً بسبب 129 انتهاكاً إسرائيلياً لوقف النار في غزة
ننشر تشكيل هيئة مكتب مجلس الشيوخ 2025
اللواء أحمد العوضي والمستشار فارس سعد يفوزان بمنصب وكيلا مجلس الشيوخ
رئيس الشيوخ: الرئيس السيسي أرسى مبادىء السلام.. ومصر تؤكد مكانتها كقوة إقليمية عاقلة
رئيس الشيوخ: مصر تمسكت بحقوقها في مياه النيل وتنتهج سياسة السلام والاحترام مع الخارج
دار الإفتاء: السيد البدوي من الأولياء وكتب الله له القبول في الأرض
في أول زيارة له.. نائب الرئيس الأمريكي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل
ياسر جلال يعلق على أداء اليمين الدستورية في الشيوخ: فخر ومسؤولية كبيرة تجاه مصر
نواب يتصدرون المشهد.. ريم الصاوي وإيفا ماهر يكررون أداء يمين الشيوخ بسبب أخطاء لغوية
وزيرا الاستثمار والتخطيط يبحثان مع مؤسسة IFC التوسع في تمويل القطاع الخاص
رئيس الشيوخ: المجلس بيت الخبرة التشريعية للدولة.. وسنواصل ترسيخ الديمقراطية وبناء الوطن
بالصور

النوم سر الرشاقة.. كيف يساعدك النوم الكافي على إنقاص الوزن؟

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟
آية التيجي

قد لا يخطر ببال الكثيرين أن سر فقدان الوزن قد لا يكون في الجيم أو الرجيم فقط، بل في عدد ساعات النوم.

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

فبحسب دراسات أجنبية حديثة، فإن النوم الجيد لا يمنحك فقط راحة ذهنية، بل يلعب دورًا فعّالًا في التحكم بالشهية، وحرق الدهون، وحتى في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء اتباع الحميات الغذائية.

وذكر موقع UChicago Medicine، عن العلاقة بين النوم وإنقاص الوزن وتأثيرها ، ومن أبرزها ما يلي :

ـ التوازن الهرموني:

والنوم الكافي يحافظ على توازن هرموني الغريلين والليبتين المسؤولين عن الشعور بالجوع والشبع.

قلة النوم ترفع هرمون الجوع "غريلين" وتخفض هرمون الشبع "ليبتين"، مما يزيد الرغبة في تناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات.

واكدت دراسة من موقع PMC أن الحرمان من النوم يخلّ بهذا التوازن، فيؤدي إلى زيادة استهلاك السعرات الحرارية.

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

ـ تقليل استهلاك السعرات دون جهد:

وأظهرت تجربة من جامعة شيكاغو، أن الأشخاص الذين زادوا ساعات نومهم قللوا استهلاكهم اليومي من الطاقة بنحو 270 سعرة حرارية دون أي تغيير في نشاطهم البدني.

وفقًا لـ UChicago Medicine، النوم الإضافي قد يكون وسيلة طبيعية لتحقيق "عجز طاقي" يساعد في خسارة الوزن.

ـ تحسين حساسية الأنسولين والتمثيل الغذائي:

النوم القليل يقلل قدرة الجسم على استخدام الأنسولين بكفاءة، مما يعيق حرق الدهون ويزيد احتمالية تخزينها.

وبينت دراسات من JCSM، أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 6 ساعات يتمتعون بقدرة أفضل على ضبط مستوى السكر في الدم.

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

ـ فقدان الدهون بدلاً من العضلات:

أثناء الحمية، قلة النوم قد تجعل الجسم يفقد كتلة عضلية أكثر بدلاً من الدهون.

وأثبتت دراسة في University of Chicago News، أن من ناموا 5.5 ساعات فقدوا 55% أقل من الدهون مقارنة بمن ناموا 8.5 ساعات يوميًا، رغم اتباعهم نفس النظام الغذائي.

ـ تقليل الأكل الليلي وتحسين النشاط:

من ينامون أقل غالبًا يميلون إلى تناول وجبات خفيفة ليلية عالية السعرات.

النوم الكافي يمنح الجسم طاقة أكبر خلال النهار، مما يعزز الالتزام بالنشاط البدني ويزيد فرص حرق السعرات.

وفقًا لمؤسسة النوم الأمريكية Sleep Foundation، النوم الجيد أحد أهم العوامل المساعدة في نجاح أي برنامج لإنقاص الوزن.

كيف يساعد النوم على إنقاص الوزن؟

نصائح للاستفادة من النوم في خسارة الوزن

ـ احرص على 7–9 ساعات نوم يوميًا بانتظام.

ـ تجنّب الكافيين والوجبات الثقيلة قبل النوم.

ـ اضبط جدول نوم ثابت واستعن ببيئة نوم مظلمة وهادئة.

ـ مارس التأمل أو التنفس العميق لتقليل التوتر الذي قد يؤثر على جودة النوم.

ـ تذكّر أن النوم الجيد لا يغني عن النظام الغذائي والرياضة، لكنه عامل مكمل أساسي لنتائج مستدامة.

النوم إنقاص الوزن خسارة الدهون الهرمونات الأيض السعرات الحرارية

