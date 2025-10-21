هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

يلجأ الكثيرون إلى فيتامين سي معتقدين بأنه حل «سريع» لمواجهة نزلات البرد أو تخفيف أعراض الحساسية، لكن ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وتجمع الأبحاث ما بين نتائج واعدة وملاحظات تحذيرية حول دور فيتامين سي المعروف أيضاً باسم “أسكوربيك أسيد” في علاج البرد والحساسية.

وأظهرت العديد من الدراسات،أهمية ودور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية، ومن أهمها دور فيتامين سي كـ «مضادّ هستامين طبيعي» ومضادّ أكسدة.

وتشير مراجعة حديثة، إلى أن فيتامين سي يُعدّ “مضادّاً للهستامين الطبيعي” بفضل قدرته على خفض إنتاج الهستامين في الجسم، مما قد يخفّف أعراض الحساسية مثل العطس، سيلان الأنف، الحكة.

كذلك، يعمل كمضادّ أكسدة قوي، ويحافظ على صحة الأنسجة الرئوية ويقلّل الالتهاب الميكروي داخل الجهاز التنفسي ما قد يكون مفيداً في حالات الحساسية التنفسية.

دليل علمي يُظهر تحسّناً في أعراض الحساسية عند بعض المرضى

في واحدة من الدراسات، تلقى 71 مريضاً يعانون من أمراض تحسّسية رذاذاً أو حقناً بـ فيتامين سي، فلوحِظ انخفاض أعراض مثل التعب، اضطراب النوم، وانخفاض القدرة على التركيز.

وهناك دراسة حديثة أجريت في مارس 2025) وكشفت أن تناول فيتامين سي الغذائي يرتبط بانخفاض شدة وحالات انتشار الربو والحساسية الأنفية لدى الأطفال، من خلال تعديل الاستجابة المناعية وخفض التوتر التأكسدي.

فعاليته فيتامين سي في نزلات البرد خفض المدة وشدة الأعراض، لكن لا تناول الوقاية

وأوضح تحليل نشر في 2023، وقد وجد أن تناول 1 جرام يومياً من فيتامين سي خفّض شدة البرد بنسبة حوالي 15 ٪، كما خفّض مدة الأعراض الشديدة بـ26 ٪ تقريباً، بينما لم يُظهر تأثيراً على الأعراض الخفيفة، ومن جهة أخرى، لم تجد الدراسات دليلاً قويّاً على أن فيتامين سي يمنع الإصابة بالبرد.

آليات العمل المحتملة

ـ خفض الهستامين: يفترض أن فيتامين سي يخفض إنتاج الهستامين أو يحدّ من تأثيره، ما يقلل أعراض الحساسية.

ـ تأثير مناعي: يعزّز خلايا المناعة (مثل خلايا «القُتَّل الطبيعية» – NK)، ويُحسّن استجابة الجسم للعدوى الفيروسية.

ـ نشاط مضادّ للالتهاب والتأكسد: يقلّل من السيتوكينات الالتهابية، ويُحسّن أداء أنسجة الرئة عند التعرض لضغوط مثل التدخين أو التلوث.

ما الذي لا يزال غامضاً أو يحتاج إلى مزيد من البحث؟

ـ الجرعة الأمثل لعلاج الحساسية أو البرد ليست محدّدة بدقة.

ـ أغلب الدراسات المتعلقة بالحساسية كانت صغيرة الحجم أو بدون مجموعة تحكم قوية، لذا النتائج أولية.

ـ بالرغم من التقليل في مدة البرد، التأثير ليس كبيراً لدى الجميع غالباً للأعراض الشديدة أو لمن هم تحت ضغط بدني أو مناخي.

وتُشير الأدلة، إلى أن فيتامين سي يلعب دوراً داعماً عند علاج أو تخفيف أعراض الحساسية أو نزلات البرد، خاصةً في حالات الأعراض الشديدة أو ضمن ظروف ضغط بدني أو مناخي.

ولكن فيتامين سي ليس بديلاً عن العلاجات الطبية أو روتين الوقاية الأساسي، وإن كنت تفكّر في استخدامه، فالأفضل التحدث مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الجرعة المناسبة والتأكد من أنه لا يتداخل مع أي حالة صحية لديك.