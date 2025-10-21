قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: الصين لن تغزو تايوان لأنني أثق في الرئيس شي
أمك اشترتها له.. البنتاجون يرد على سؤال بشأن ربطة عنق هيجسيث
شريف فتحي: مصر مؤهلة لتكون المقصد السياحي الأول عالميًا بفضل تنوع منتجاتها السياحية
مـ.قتل وإصابة 22 شخصا.. تنظيم القاعدة يهاجم مقر عسكري يمني
تقرير دولي يحذر: خفض تمويل مكافحة الملاريا يهدد حياة ملايين البشر وخسائر بمليارات الدولارات
غدا.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1447ه
الدماطي يجيب على تساؤلات الجمهور المنافس.. الأهلي بيجيب فلوسه منين؟
تعليق مثير من إبراهيم فايق على فوز منتخب المغرب بكأس العالم للشباب
الأمم المتحدة: 71 هجومًا نفذه المستوطنون ضد الفلسطينيين خلال أسبوع بالضفة الغربية
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تغير التوقيت يؤثر على الساعة البيولوجية للجسم ويسبب اضطرابات نفسية.. تفاصيل
«سويلم»: المشروع القومي لضبط النيل يعيد للنهر قدرته الاستيعابية ويواجه أخطار الفيضان
بالصور

هل يمكن أن يصبح فيتامين سي سلاحا طبيعيا ضد البرد والحساسية؟.. دراسات تفجر الحقيقة

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية
آية التيجي

يلجأ الكثيرون إلى فيتامين سي معتقدين بأنه حل «سريع» لمواجهة نزلات البرد أو تخفيف أعراض الحساسية، لكن ما مدى صحة هذا الاعتقاد؟.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وتجمع الأبحاث ما بين نتائج واعدة وملاحظات تحذيرية حول دور فيتامين سي المعروف أيضاً باسم “أسكوربيك أسيد” في علاج البرد والحساسية.

وأظهرت العديد من الدراسات،أهمية ودور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية، ومن أهمها دور فيتامين سي كـ «مضادّ هستامين طبيعي» ومضادّ أكسدة.

وتشير مراجعة حديثة، إلى أن فيتامين سي يُعدّ “مضادّاً للهستامين الطبيعي” بفضل قدرته على خفض إنتاج الهستامين في الجسم، مما قد يخفّف أعراض الحساسية مثل العطس، سيلان الأنف، الحكة.

كذلك، يعمل كمضادّ أكسدة قوي، ويحافظ على صحة الأنسجة الرئوية ويقلّل الالتهاب الميكروي داخل الجهاز التنفسي ما قد يكون مفيداً في حالات الحساسية التنفسية.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

 دليل علمي يُظهر تحسّناً في أعراض الحساسية عند بعض المرضى

في واحدة من الدراسات، تلقى 71 مريضاً يعانون من أمراض تحسّسية رذاذاً أو حقناً بـ فيتامين سي، فلوحِظ انخفاض أعراض مثل التعب، اضطراب النوم، وانخفاض القدرة على التركيز.

وهناك دراسة حديثة أجريت في مارس 2025) وكشفت أن تناول فيتامين سي الغذائي يرتبط بانخفاض شدة وحالات انتشار الربو والحساسية الأنفية لدى الأطفال، من خلال تعديل الاستجابة المناعية وخفض التوتر التأكسدي.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

فعاليته فيتامين سي  في نزلات البرد خفض المدة وشدة الأعراض، لكن لا تناول الوقاية

وأوضح تحليل نشر في 2023، وقد وجد أن تناول 1 جرام يومياً من فيتامين سي خفّض شدة البرد بنسبة حوالي 15 ٪، كما خفّض مدة الأعراض الشديدة بـ26 ٪ تقريباً، بينما لم يُظهر تأثيراً على الأعراض الخفيفة، ومن جهة أخرى، لم تجد الدراسات دليلاً قويّاً على أن فيتامين سي يمنع الإصابة بالبرد.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

آليات العمل المحتملة

ـ خفض الهستامين: يفترض أن فيتامين سي يخفض إنتاج الهستامين أو يحدّ من تأثيره، ما يقلل أعراض الحساسية.

ـ تأثير مناعي: يعزّز خلايا المناعة (مثل خلايا «القُتَّل الطبيعية» – NK)، ويُحسّن استجابة الجسم للعدوى الفيروسية.

ـ نشاط مضادّ للالتهاب والتأكسد: يقلّل من السيتوكينات الالتهابية، ويُحسّن أداء أنسجة الرئة عند التعرض لضغوط مثل التدخين أو التلوث.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

ما الذي لا يزال غامضاً أو يحتاج إلى مزيد من البحث؟

ـ الجرعة الأمثل لعلاج الحساسية أو البرد ليست محدّدة بدقة.

ـ أغلب الدراسات المتعلقة بالحساسية كانت صغيرة الحجم أو بدون مجموعة تحكم قوية، لذا النتائج أولية.

ـ بالرغم من التقليل في مدة البرد، التأثير ليس كبيراً لدى الجميع غالباً للأعراض الشديدة أو لمن هم تحت ضغط بدني أو مناخي.

دور فيتامين سي في علاج نزلات البرد والحساسية

وتُشير الأدلة، إلى أن فيتامين سي يلعب دوراً داعماً عند علاج أو تخفيف أعراض الحساسية أو نزلات البرد، خاصةً في حالات الأعراض الشديدة أو ضمن ظروف ضغط بدني أو مناخي. 

ولكن فيتامين سي ليس بديلاً عن العلاجات الطبية أو روتين الوقاية الأساسي، وإن كنت تفكّر في استخدامه، فالأفضل التحدث مع الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الجرعة المناسبة والتأكد من أنه لا يتداخل مع أي حالة صحية لديك.

فيتامين سي فيتامين C حساسية نزلة برد مضاد هيستامين طبيعي الربو التهاب الأنف التحسّسي التأثير الغذائي جرعة

