بالصور

عمرو يوسف يشاهد فيلمه السلم والثعبان 2 مع الجمهور

سعيد فراج

شاهد الفنان عمرو يوسف بإحدى قاعات السينما بمدينة ٦ أكتوبر فيلمه السلم والثعبان ٢"لعب عيال" و حرص عمرو على تلبية رغبات الجمهور في التقاط الصور التذكارية. 

الفيلم تجاوز حاجز الـ ٦٤ مليون جنيه في مصر و تجاوز النصف مليون مشاهد في الخليج. 

فيلم السلم والثعبان 2

الفيلم ببطولة عمرو يوسف وإخراج طارق العريان و سيناريو احمد حسني و إنتاج موسى عيسى و يشارك فيه النجوم أسماء جلال وظافر العابدين  و حاتم صلاح وهبة عبد العزيز و ماجد المصري وفدوى عابد وآية سليم. 

أعمال عمرو يوسف

وعُرض لـ عمرو يوسف، فيلم درويش، بالسينمات في الموسم الصيفي الماضي، ولعبت البطولة أمامه الفنانة دينا الشربيني. 

فيلم درويش

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال يعيش حياة مليئة بالمخاطرات، ولكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة.

وتضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، وتأليف وسام صبري، وبطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، أحمد عبد الوهاب، ويشهد ظهورا خاصا للفنان محمد شاهين.

