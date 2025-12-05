قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ بعيدة المدى في مناورات بحر عُمان قرب مضيق هرمز

صواريخ بعيدة المدى في مناورات بحر عُمان قرب مضيق هرمز
صواريخ بعيدة المدى في مناورات بحر عُمان قرب مضيق هرمز
القسم الخارجي

نفّذت قوات الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، المرحلة الثانية من مناوراتها البحرية بإطلاق صواريخ بعيدة المدى في بحر عُمان وبالقرب من مضيق هرمز، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكر التقرير أن وحدات من الحرس الثوري أطلقت مجموعة من صواريخ كروز من عمق الأراضي الإيرانية باتجاه أهداف محددة في بحر عُمان ومناطق قريبة من المضيق الاستراتيجي، وذلك ضمن مناورات عسكرية انطلقت الخميس. وبثّ التلفزيون الحكومي مشاهد مصوّرة تُظهر لحظات إطلاق الصواريخ واصطدامها بأهدافها المحددة.

وأوضح التقرير أن الصواريخ المستخدمة شملت طرازات "قدر-110" و"قدر-380" و"غدير"، التي يصل مداها إلى نحو 2000 كيلومتر. كما أُطلق صاروخ باليستي من طراز "303"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن مواصفاته أو مداه.

وبحسب التلفزيون الرسمي، فإن المناورات تمثل "تجسيداً لروح التضحية والمقاومة" لدى القوات البحرية للحرس الثوري، في مواجهة أي تهديد محتمل عقب أحداث يونيو الماضي. 

وشدد على أن التدريبات تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية وتعزيز قدرات الردع الإيرانية.

وشملت المناورات أيضاً استخدام منظومات دفاع جوي متطورة من بينها "نواب" و"مجيد" و"ميثاق"، تعمل ضمن بيئة حرب إلكترونية وتستعين بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة رصد الأهداف الجوية والبحرية والتعامل معها. كما ركّزت التدريبات على دمج الأنظمة الصاروخية والطائرات المسيّرة وتطوير قدرات التتبع والتعرّف السريع على التهديدات.

وفي السياق ذاته، ذكرت وكالة "تسنيم" أن المناورات تحمل رسائل مزدوجة: أولها ربط "تضحيات الشهداء" بقدرات الدفاع الوطني الراهنة، وثانيها توجيه رسالة طمأنة لدول الجوار إلى جانب تحذير واضح للخصوم من أي تحرك عدائي، مع التأكيد على استمرار نهج المقاومة والردع.

وتُعد هذه المناورات الثانية منذ الهجمات التي نُسبت إلى إسرائيل، بدعم أمريكي، على مواقع عسكرية ونووية ومدنية داخل إيران في يونيو الماضي، والتي شملت اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين. 

وردت إيران آنذاك باستهداف مواقع عسكرية واستخبارية إسرائيلية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.

قوات الحرس الثوري الإيراني صواريخ بعيدة المدى بحر عُمان مضيق هرمز صواريخ كروز

