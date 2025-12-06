خالد الدرندلي: مجموعة مصر جيدة والهدف عبور الدور الأول بمونديال 2026

أشاد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، بقرعة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المجموعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا تُعد من المجموعات الجيدة مقارنة بمجموعات أخرى في البطولة.

قال الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب أون" إن المجموعة متوازنة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعامل معها بثقة زائدة، لأن كأس العالم دائمًا يحمل مفاجآت، موضحًا:

“لا نريد التقليل من أي منافس، لكننا نملك منتخبًا قويًا وقادرًا على مواجهة أي فريق.”

وأضاف أن المنتخب سبق وأن تفوق على بلجيكا قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الفراعنة على تقديم مستوى قوي في المونديال.

وأكد الدرندلي أن بطولة أمم إفريقيا المقبلة لها تأثير كبير على شكل المنتخب قبل المونديال، مشددًا على ضرورة التركيز أولًا على البطولة القارية، ثم الانتقال إلى إعداد شامل لكأس العالم بهدف واضح:“لا نريد تمثيلًا مشرفًا فقط… نريد الوصول إلى الدور المقبل.”

وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة أنه التقى أمين عام الاتحاد الأمريكي، الذي أبدى رغبة في إقامة مباراة ودية أمام منتخب مصر قبل كأس العالم.

وقال إن هناك تفكيرًا لإقامة معسكر للمنتخب في الولايات المتحدة قبل 10 أيام من انطلاق البطولة، مع خوض مباراة ودية هناك، وهي فكرة لاقت ترحيبًا داخل اتحاد الكرة.

أشار الدرندلي إلى أن المدير الفني حسام حسن كان سعيدًا بنتيجة القرعة، مؤكدًا أنها مجموعة مناسبة وتحتاج إلى إعداد قوي فقط.

وأوضح: “كان متفائلًا بالمجموعة، وحديثي معه كان عن ضرورة بدء التحضير مبكرًا للمونديال.”

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على قوة قائمة منتخب مصر الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف في بطولة كأس العرب هو المنافسة على اللقب. كما أعلن تأجيل مباراة مصر ونيجيريا إلى يوم 16، مع توقع مشاركة محمد صلاح وعمر مرموش في اللقاء.