قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟
ما أفضل دعاء للميت أوصى به النبي؟.. دار الإفتاء توضح
الأرصاد تحذر من انخفاض كبير بدرجة الحرارة وأمطار رعدية تصل للسيول
الإثنين والثلاثاء.. المصريون بالخارج يصوتون في 30دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
ترامب ينتقد مصطلح “سوكر” ويدعو لاعتماد مسمى كرة القدم الحقيقي
أمريكا توافق على بيع لـ 200 صاروخ جو-جو إلى الدنمارك
حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025: توقعات الأبراج الـ 12 مهنياً وعاطفياً وصحياً
هانى أبو ريدة: فخور بوجود مصر بكأس العالم.. ومجموعتنا متوازنة وليست سهلة
ميليشيا الدعم ترتكب مجـ.زرة في كلوقي وبيان عاجل من خارجية السودان
محمد شوقي يكشف كواليس رحيله عن الأهلي.. ولا أنسى جميل سيف زاهر
والد الفنان أمير المصري يعلن عن وفاة شقيقته
أقوى منبه لصلاة الفجر من 4 آيات قرآنية.. يضمن لك الفوز بـ20 نعمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خالد الدرندلي: مجموعة مصر جيدة والهدف عبور الدور الأول بمونديال 2026

خالد الدرندلي
خالد الدرندلي
حمزة شعيب

أشاد خالد الدرندلي، نائب رئيس اتحاد الكرة، بقرعة منتخب مصر في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المجموعة التي تضم بلجيكا وإيران ونيوزيلندا تُعد من المجموعات الجيدة مقارنة بمجموعات أخرى في البطولة.

 

قال الدرندلي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ملعب أون" إن المجموعة متوازنة، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعامل معها بثقة زائدة، لأن كأس العالم دائمًا يحمل مفاجآت، موضحًا:
“لا نريد التقليل من أي منافس، لكننا نملك منتخبًا قويًا وقادرًا على مواجهة أي فريق.”

وأضاف أن المنتخب سبق وأن تفوق على بلجيكا قبل ثلاث سنوات، وهو ما يعزز الثقة في قدرة الفراعنة على تقديم مستوى قوي في المونديال.

 

وأكد الدرندلي أن بطولة أمم إفريقيا المقبلة لها تأثير كبير على شكل المنتخب قبل المونديال، مشددًا على ضرورة التركيز أولًا على البطولة القارية، ثم الانتقال إلى إعداد شامل لكأس العالم بهدف واضح:“لا نريد تمثيلًا مشرفًا فقط… نريد الوصول إلى الدور المقبل.”

 

وكشف نائب رئيس اتحاد الكرة أنه التقى أمين عام الاتحاد الأمريكي، الذي أبدى رغبة في إقامة مباراة ودية أمام منتخب مصر قبل كأس العالم.
وقال إن هناك تفكيرًا لإقامة معسكر للمنتخب في الولايات المتحدة قبل 10 أيام من انطلاق البطولة، مع خوض مباراة ودية هناك، وهي فكرة لاقت ترحيبًا داخل اتحاد الكرة.

 

أشار الدرندلي إلى أن المدير الفني حسام حسن كان سعيدًا بنتيجة القرعة، مؤكدًا أنها مجموعة مناسبة وتحتاج إلى إعداد قوي فقط.
وأوضح: “كان متفائلًا بالمجموعة، وحديثي معه كان عن ضرورة بدء التحضير مبكرًا للمونديال.”

 

واختتم الدرندلي تصريحاته بالتأكيد على قوة قائمة منتخب مصر الثاني، مشيرًا إلى أن الهدف في بطولة كأس العرب هو المنافسة على اللقب. كما أعلن تأجيل مباراة مصر ونيجيريا إلى يوم 16، مع توقع مشاركة محمد صلاح وعمر مرموش في اللقاء.

كأس العالم مجموعة مصر في كأس العالم خالد الدرندلي بلجيكا نيوزيلندا إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم

الزيادة الجديدة في الإيجار القديم تدخل حيز التنفيذ.. هتدفع كام حسب منطقتك

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

ترشيحاتنا

ديوان عام محافظة بني سويف

أخبار بني سويف| افتتاح مسجد التوبة بـ الفشن.. والكشف على 3300 حالة بقافلة طبية

إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

خلال عطلة نهاية الأسبوع .. جبال ملح بورفؤاد تستقبل آلاف الزوار من مختلف المحافظات

وحدة «أيادي مصر» بمحافظة الأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بالقاهرة تحت شعار «فُرصنا… حرفتك مركب نجاتك»

أيادي مصر بالأقصر تشارك في معرض نادي الجزيرة بحرفتك مركب نجاتك

بالصور

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. جرب الصراحة

برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة
برج القوس حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..جرب الصراحة

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. امنح قلبك فرصة للتقارب

برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب
برج السرطان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..ستعيد الحب

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. أهتم أكثر بحياتك وصحتك

برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر
برج العذراء حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..أهتم أكثر

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025.. التعبير عن المشاعر يقوي العلاقة

برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك
برج الميزان حظك اليوم السبت 6 ديسمبر 2025..عبر عن مشاعرك

فيديو

هالاند أسرع لاعب يصل إلى 100 هدف في البريميرليغ

هالاند يكسر رقم لم يتحطم منذ 1995| | ما القصة؟

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد