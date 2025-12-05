قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منتخب مصر المشارك في كأس العرب يختتم استعداداته لمواجهة الإمارات
رابط رسمي.. طريقة الاستعلام عن تصاريح السفر للمصريين والأجانب
المدير الفني يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجيت بالدوري غدا
وفاة طـ.ـفل في حادث اصطدام معدية ركاب بورسعيد بورفؤاد
نتيجة عطل فني.. اصطدام معدية نقل ركاب وسيارات بين بورسعيد وبورفؤاد بالمرسى
مصطفى بكري: ردود أفعال كبيرة عن منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط
الداخلية تكشف حقيقة إدعاء شخص بتعمد الرادارات على الدائرى تحرير مخالفات سرعة للسيارات
السعودية تتأهل لربع نهائي كأس العرب بعد الفوز على جزر القمر
طريق منتخب مصر في كأس العالم 2026 حال التأهل من دور المجموعات
متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه
شتاء قاس.. الأرصاد تحذر من سيول ورعد علي هذه المناطق
رفع حالة الطوارئ بالبحر الأحمر وسط توقعات بسقوط أمطار غزيرة
أخبار العالم

منظمة التحرير الفلسطينية تطالب بتحويل دعم الأونروا السياسي إلى تمويل مستدام

القسم الخارجي

دعت منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، المجتمع الدولي إلى تحويل التأييد السياسي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى التزامات مالية ثابتة وكافية، تضمن استمرار الوكالة في أداء مهامها تجاه نحو 6 ملايين لاجئ داخل فلسطين وخارجها.

وتأتي الدعوة عقب إعلان "أونروا" مساء الجمعة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة صوّتت بأغلبية كبيرة لصالح تمديد ولايتها ثلاث سنوات إضافية؛ إذ أيّدت 151 دولة القرار، فيما عارضته 10 من بينها إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين، وامتنعت 14 دولة عن التصويت.

وقال رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير أحمد أبو هولي إن التصويت الواسع لصالح التمديد يعكس "قوة الدعم السياسي" للوكالة، ويؤكد مسؤولية المجتمع الدولي تجاه حقوق اللاجئين الفلسطينيين. وأضاف أن تجديد التفويض يمثل "رداً مباشراً" على محاولات تقويض الوكالة أو تصفيتها، مؤكداً أن دورها لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله.

وشدد أبو هولي على ضرورة تحويل المساندة السياسية إلى دعم مالي مستدام يتيح للوكالة مواصلة تقديم خدماتها الأساسية، خاصة في ظل أزمتها المالية المزمنة. وكشف أن "أونروا" تواجه عجزاً يقدر بنحو 200 مليون دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2026، ما يهدد برامجها التعليمية والصحية والإغاثية.

ودعا المسؤول الفلسطيني الدول التي صوّتت لصالح تمديد الولاية إلى المساهمة في سد العجز المالي، وتمكين الوكالة من تلبية احتياجات ملايين اللاجئين. كما طالب الأمم المتحدة باتخاذ "إجراءات رادعة" تلزم إسرائيل بوقف القوانين والإجراءات التي تحظر عمل "أونروا" في القدس الشرقية المحتلة وتقيّد نشاطها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويأتي قرار تمديد الولاية في ظل خطوات إسرائيلية متصاعدة ضد الوكالة، أبرزها إقرار الكنيست في 28 أكتوبر 2024 قانونين يستهدفان حظر نشاط "أونروا" داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي قرارات دخلت حيز التنفيذ في الأول من فبراير 2025.

وتُعد "أونروا"، التي تأسست عام 1949، الذراع الدولية الأساسية لتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وتعتمد في تمويلها على تبرعات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. إلا أن الوكالة تواجه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة حملة إسرائيلية تتضمن "مزاعم" ومحاولات لتجفيف مواردها، وسط تحذيرات دولية من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة إذا تعطلت خدماتها في غزة والضفة والدول المضيفة.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

وزير التربية والتعليم

قرار جديد بتعديل موعد التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي بـ10 محافظات

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

حالة الطقس غدا

برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة

الذهب

هل يصل سعر الذهب إلى 10 آلاف جنيه خلال 2026 .. الشعبة توضح الحقيقة

مرتبات شهر ديسمبر 2025

رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2025 بالزيادة الأخيرة

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة

العثور على غريق

العثور على جثة صغير مجهول الهوية بالترعة الإبراهيمية فى مطاي

صورة أرشيفية

ورشة حكي تحتفي بعالم نجيب محفوظ بمكتبة الشروق: الأطفال يقرأون للأديب العالمي من زاوية جديدة

ياسر أبو شباب

مقتل ياسر أبو شباب يشعل الجدل في غزة.. تصريحات مثيرة وصدام عشائري ينتهي بإعلان من أنهى حياته

أفضل أطعمة وفيتامينات للحفاظ على صحة العين

أفضل بهارات لتقليل مستوى الكوليتسرول الضار في الجسم

طريقة عمل صينية سمك دنيس بالزعتر والليمون

للقلب والعظام .. تعرف على فوائد تناول التمر بشكل يومي

تامر عاشور

متخربيش بيتي .. رد مفاجئ لـ تامر عاشور على فتاة طلبت الزواج منه

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

