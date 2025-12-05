بعد إعادة الانتخابات بالدوائر الملغاة| عمرو أديب: لم تتمكن قوة الرشوة من ممارسة تجاوزات

علق الإعلامي عمرو أديب، على النتائج الأولية في الدوائر التي تم الغاء نتيجة الانتخابات فيها، مشيرا إلى أن هذا الأمر في غاية الأهمية وحدث مهم لكل مصري.

واضاف عمرو أديب، عبر برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن :"الدولة المصرية تحاول انت تأتي بأعضاء مجلس نواب بجد وهذا الأمر غير موجود في أي مكان في العالم".

وتابع الاعلامي عمرو أديب، أن :"نتيجة الانتخابات الأولية في الدوائر التي كانت ملغية فيها ارقام بتقول كده والإعادة كانت حقا وصدقا، والدولة عملت شغل كبير ولم تتمكن قوة الرشوة من ممارسة أي تجاوزات.

وأكمل الإعلامي عمرو أديب، أثناء تقديمه برنامج الحكاية، أن :"هذا البرلمان المقبل سيتصدى لأشياء صعبة للغاية وسيكون برلمان قوي".