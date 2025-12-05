أكثر طرازات آيفون المحافظة على قيمتها في 2025

رغم تسارع إيقاع الإصدارات الجديدة، ما زالت بعض طرازات آيفون تحتفظ بقيمة قوية في سوق الهواتف المستعملة، وتُعتبر “استثمارًا آمنًا” نسبيًا لمن يخطط لإعادة البيع بعد عامين أو ثلاثة، مع استمرار الأداء القوي والدعم البرمجي الطويل.​

طرازات الأجيال الحديثة الأعلى قيمة

تقارير إعادة البيع في 2025 تشير إلى أن iPhone 16 Pro Max يتصدر قائمة أفضل هواتف آيفون من حيث الاحتفاظ بالقيمة، بفضل معالج A18 Pro، شاشة كبيرة متقدمة، ودعم كامل لمنظومة Apple Intelligence، مع توقعات باستمرار التحديثات لسنوات مقبلة.​



الطراز iPhone 16 القياسي يليه مباشرة، إذ يجمع بين سعر شراء أقل من نسخة Pro، وأداء قوي للغاية، ما يضمن طلبًا مستمرًا عليه في سوق المستعمل ويحد من نسبة الهبوط في السعر بعد الاستخدام.​

نجوم الأجيال السابقة: 15 Pro و14 Pro و13 Pro

موقع Cashify المتخصص في إعادة البيع يضع iPhone 15 Pro ضمن أفضل الخيارات لإعادة البيع في 2025؛ الهاتف ما زال يقدم أداءً رائدًا بمعالج A17 Pro، كاميرا ثلاثية، وتصميم التيتانيوم، مع هبوط سعري محدود نسبيًا مقارنة بسعر الإطلاق.​

في سوق الهواتف المستعملة يبرز كذلك iPhone 14 Pro / 14 Pro Max وiPhone 13 Pro / 13 Pro Max كخيارات “ذهبية” للمستخدم الذي يريد هاتفًا قويًا بسعر أقل، إذ يجمعان بين شاشة ProMotion وكاميرات قوية وعمر بطارية ما زال منافسًا، مع أسعار إعادة بيع مرتفعة مقارنة بهواتف أندرويد من نفس الجيل.​

أجهزة صغيرة حافظت على جاذبيتها

من الطرازات التي حافظت على قيمة مميزة رغم توقف إنتاجها iPhone 13 mini؛ التقرير نفسه يشير إلى أنه يستفيد من “ميزة الحجم الصغير” النادرة حاليًا، مع معالج A15 Bionic وأداء قوي، ما يجذب شريحة خاصة من المستخدمين ويدفع سعره المستعمل للبقاء أعلى من المتوقع لفئته العمرية.​

أرقام تثبت تفوق آيفون في الاحتفاظ بالقيمة

تقرير TechRadar المعتمد على بيانات CIRP وSellCell يوضح أن سلسلة iPhone 15 فقدت في أول 3 أشهر نحو 27% فقط من قيمتها، مقابل حوالي 43% لهواتف Galaxy S23 من سامسونج في نفس الفترة، ما يعكس الفارق الكبير في منحنى الانخفاض بين آيفون ومعظم هواتف أندرويد.​

كما تكشف البيانات أن نسبة كبيرة من مالكي آيفون ينجحون في بيع أجهزتهم القديمة أو استبدالها بسعر جيد عند الترقية، ما يجعل طرازات مثل 16 Pro Max و15 Pro و14 Pro Max خيارات مفضلة لمن يخطط منذ البداية لإعادة البيع لاحقًا.​

باختصار، أكثر طرازات آيفون التي حافظت على قيمتها وما زالت قوية في 2025 هي: iPhone 16 Pro Max، iPhone 16، iPhone 15 Pro، iPhone 14 Pro/Pro Max، iPhone 13 Pro/Pro Max، إضافة إلى iPhone 13 mini لعشاق الهواتف المدمجة، مع تفوق واضح لآيفون عمومًا على منافسيه في سوق القيمة المستعملة.