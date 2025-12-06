الحكومة الكندية ترفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب

أعلنت الحكومة الكندية رفع سوريا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب ورفع هيئة تحرير الشام من قائمة الكيانات الإرهابية.

ومن جانبه ؛ وجه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الشكر لكندا على قرارها رفع اسم سوريا من قوائم الدول الراعية للإرهاب.

وأضاف في بيان له : نثمن دعم كندا لسوريا في مسيرتها الحالية نحو الاستقرار وإعادة الإعمار .

وتابع البيان: إن هذا القرار يشكل لحظة مهمة لتعزيز العلاقات السورية – الكندية، ويمهِّد لمرحلة جديدة من الشراكات المتعددة.

وختم البيان بالقول : إن سوريا تشدد على استعدادها للعمل مع الشركاء الدوليين كافة والتواصل الإيجابي بما يسهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، ويصبّ في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين .