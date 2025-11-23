كندا وألمانيا تتمسكان بالتنسيق الكامل مع أوكرانيا في أي مسار للتسوية

أعلنت الحكومة الكندية أن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والمستشار الألماني فريدريش ميرتس جددا خلال لقائهما على هامش قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا التأكيد على دعمهما المستمر لأوكرانيا، مشيرَين إلى أن أي تسوية سياسية للنزاع يجب أن تتم بالتنسيق الكامل مع كييف وبمشاركتها الفاعلة.

وأضاف البيان المشترك الصادر عن الحكومتين أن الجانبين بحثا كذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شددا على دعمهما لخطة السلام الشاملة الهادفة إلى إنهاء الحرب في القطاع، مع التأكيد على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل واسع ودون عوائق.

وأشار البيان إلى أن كارني وميرتس اتفقا على مواصلة التنسيق بين أوتاوا وبرلين في الملفات الدولية ذات الأولوية، وعلى رأسها الأمن الإقليمي، ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء النزاعات وتعزيز الاستقرار في كل من أوروبا والشرق الأوسط.