بولتيكو: الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يحصلان على مقعد ضمن محادثات ترامب للسلام في أوكرانيا

يشارك الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في محادثات رفيعة المستوى حول خطة السلام التي قدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأوكرانيا، بدءًا من الأحد، في تقدم مهم لبروكسل ولندن، اللتين كانتا مستبعدتين من العملية حتى الآن.



وأفاد مسؤول أوروبي رفيع المستوى لمجلة بولتيكو أن كبار المسؤولين الأمنيين من فرنسا وألمانيا سيحضرون المفاوضات، والتي من المرجح أن تُعقد في سويسرا، في الوقت الذي يسعى فيه حلفاء أوكرانيا لإعادة صياغة اقتراح ترامب الذي يخشون أن يميل لصالح روسيا.



ومن المتوقع أن تُرحب كييف وبروكسل وحلفاؤهما بالحصول على مقاعد على طاولة المفاوضات، بعد أن أعربوا عن قلقهم من استبعادهم عن مبادرة ترامب الأخيرة.



وستُعقد المحادثات على مستوى مستشاري الأمن القومي، بينما من المتوقع أن يمثل الاتحاد الأوروبي بيورن سيبرت، رئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.



ومن المتوقع أن يدفع الأوروبيون فريق ترامب لتخفيف اقتراحه بتسليم أراضٍ في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا لروسيا. بدلاً من ذلك، يريدون أن يبدأ أي وقف لإطلاق النار من مبدأ تجميد الصراع عند "خط التماس" الحالي، على أن يكون ذلك فقط لبدء المحادثات وليس كحل نهائي.



وترفض أوكرانيا وحلفاؤها الأوروبيون بشدة فكرة إجبار كييف على التخلي عن أراضٍ بالقوة.