القوات الروسية تدمر 75 طائرة أوكرانيا مسيرة خلال الليلة الماضية

ذكرت القوات الروسية أنها دمرت 75 طائرة أوكرانيا مسيرة خلال الليلة الماضية، بحسب إعلان لوزارة الدفاع الروسية.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة صاغت مقترح السلام بشأن أوكرانيا وهو يقدم كإطار عمل قوي للمفاوضات.

وأردف بأن مقترح السلام يستند إلى مساهمات من الجانب الروسي ولكنه يستند أيضا إلى مساهمات سابقة ومستمرة من أوكرانيا.



من جانبه ،قال المبعوث الأمريكي كيث كيلوج إن موقف أوكرانيا بشأن الأراضي وحجم قواتها العسكرية هو مجرد "استعراض للمواقف"، داعيًا كييف إلى اتخاذ قرارات صعبة لإنهاء الحرب.

وأضاف كيلوج في حديثه لقناة فوكس نيوز: "الأمر لن يعتمد على قبول روسيا. أعتقد أننا نستطيع دفع أوكرانيا إلى ذلك، وأعتقد أننا نستطيع دفع الروس إليه لاحقًا أيضًا".

مشكلات البرد أمام الجيش الأوكراني

يأتي ذلك فيما يربك البرد إمدادات الجيش الأوكراني في محور سومي بسبب انهيار شبكات الحماية من المسيّرات.

تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من مشكلات في مساراتها اللوجستية على اتجاه سومي بسبب انخفاض درجات الحرارة، إذ إن الشبكات المضادة للمسيّرات المصنوعة من شباك الصيد تنهار، وتغلق طرق المرور، وفق ما أفادت به مصادر في الأجهزة الأمنية الروسية لوكالة "سبوتنيك".