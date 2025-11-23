واشنطن تكشف خطة لإسقاط منشورات فوق كاراكاس الفنزويلية لدفع «مادورو» على التنحي

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، نقلًا عن مصادر، إن البيت الأبيض اقترح إسقاط منشورات فوق العاصمة الفنزويلية كاراكاس ضمن عملية نفسية للضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وذكرت واشنطن بوست أن المقترح يتضمن إسقاط المنشورات اليوم تزامنًا مع عيد ميلاد مادورو، مشيرةً إلى أنه لم تتم الموافقة عليه بعد.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تحوي المنشورات معلومات عن مكافأة لمن يساعد في اعتقال مادورو وإدانته.

كما ناقش مسؤولون في إدارة ترامب إمكانية إسقاط منشورات على العاصمة كاراكاس في إطار السعي لإضعاف نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ومن بين الطرق المحتملة التي تمت مناقشتها فيما يتعلق بالعمليات في فنزويلا، إسقاط منشورات أمريكية على كاراكاس كنوع من الحرب النفسية للضغط على مادورو، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون مطلعون على المحادثات لشبكة سي بي إس نيوز.

وقال المسؤولون إن العملية، التي لم يتم التصريح بها بعد، قد تتم يوم الأحد، وهو اليوم الذي يصادف عيد ميلاد مادورو الثالث والستين.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، صعّدت الولايات المتحدة الضغوط على مادورو بعدة طرق، من بينها تعزيز الوجود العسكري في المنطقة على نطاق واسع، وإجراء تدريبات بالذخيرة الحية، وشن ضربات على قوارب المخدرات المزعومة في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ.

وقال ترامب، ردًا على سؤال يوم الاثنين، إنه لا يستبعد إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا.

وأضاف: "لا، لا أستبعد ذلك.. لا أستبعد أي شيء. علينا فقط أن نهتم بفنزويلا".