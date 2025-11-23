وزير الخارجية الأمريكي: طرحنا إطارًا قويًا لمفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة صاغت مقترح السلام بشأن أوكرانيا، مشيرًا إلى أن رؤية المقترح تأتي وفق رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكر وزير الخارجية الأمريكي أن المقترح يُقدَّم كإطار عمل قوي للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، موضحًا أن خطة السلام تستند إلى مساهمات من الجانب الروسي، كما تعتمد أيضًا على مساهمات سابقة ومستمرة من أوكرانيا.

كما ذكرت منصة "أكسيوس" الصحفية الأمريكية، نقلًا عن مسؤول أمريكي، أن خطة السلام الخاصة بأوكرانيا من إعداد الولايات المتحدة بمشاركة من الروس والأوكرانيين، مشيرًا إلى أن هذه الخطة تمثل بداية واعدة لمواصلة المفاوضات وصولًا في النهاية إلى توقيع اتفاق سلام نهائي.