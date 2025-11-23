خرق جديد .. غارات وقصف إسرائيلي على غزة و342 شهيدًا

قالت صحف فلسطينية إن طائرات الاحتلال شنّت غارة تستهدف مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

فيما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق شرقي خان يونس جنوب قطاع غزة ومناطق شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

كما أجبر الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح مرة أخرى من أحياء الشجاعية والشعف شرق غزة، بعد تقدّم آلياته العسكرية ووضع كتل إسمنتية صفراء لتوسعة ما تسمى بـ"المنطقة الصفراء".

عدد الشهداء منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار

منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، ارتقى 342 شهيدا ومئات الجرحى في 497 خرقاً للجيش الإسرائيلي.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، أن الجيش الإسرائيلي 27 خرقاً موثقاً أمس السبت، أسفر عن اسشهاد 24 مواطناً و87 مصاباً.

وبلغت خروقات الجيش الإسرائيلي ، 497 خرقاً موثّقاً منذ دخول اتفاق حيز التنفيذ، ما أدى لارتقاء 342 شهدا من المدنيين، غالبيتهم أطفال ونساء وكبار سن، إضافة إلى 875 مصاباً بجروح متفاوتة، فضلاً عن 35 مواطناً جرى اعتقالهم بشكل تعسفي خلال عمليات التوغل والاقتحام.

كما تنوّعت اعتداءات الجيش الإسرائيلي بين 142 عملية إطلاق نار مباشر على المواطنين والمنازل والأحياء السكنية وخيام النازحين، و21 عملية توغل نفّذتها آليات الجيش الإسرائيلي داخل المناطق السكنية والزراعية حيث تجاوزت الخط الأصفر المؤقت، و228 عملية قصف واستهداف بري وجوي ومدفعي، إلى جانب 100 عملية نسف، وفقا للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.



