بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا

أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى فنزويلا، وفقًا لما أفادت به نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية.

وألغت 6 شركات رحلاتها بعد أن حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من مخاطر النشاط العسكري المتزايد. تقوم الولايات المتحدة بحشد قواتها بشكل كبير في المنطقة، بما في ذلك احتمال التدخل ضد النظام الحاكم في فنزويلا، الذي تعتبره واشنطن غير مرغوب فيه.

وقالت رئيسة نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية، ماريسيلا دي لوايزا، إن شركات الطيران الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والتشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية "جول" والترينيدادية "كاريبيان" علّقت رحلاتها إلى البلاد دون تحديد مدة لذلك.

في المقابل، تواصل الخطوط الجوية البنمية "كوبا"، والإسبانية "إير يوروبا" و"بلاس ألترا"، والتركية "تركيش إيرلاينز"، والفنزويلية "ليزر" تسيير رحلاتها.

حثّت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على توخي الحذر، نظرًا لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن هذه التهديدات تشكل خطرًا محتملًا على الطائرات فوق مختلف الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومرحلتي الوصول والمغادرة، أو حتى على الأرض.

وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات وسفنًا حربية أخرى وطائرات شبحية إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنه "عملية لمكافحة تهريب المخدرات"، إلا أن كراكاس تخشى أن يكون الهدف تغيير النظام في فنزويلا.