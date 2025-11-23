قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مفكر سياسي: نتنياهو وسموتريتش لا يريدان وقف إطلاق النار بغزة | فيديو
احتفالاً باليوم العالمي لمرض السكري.. متحف شرم الشيخ ينظم ركنًا للتوعية الصحية
أحمد حسن يكشف كواليس مكالمة إمام عاشور معه للمشاركة بمنتخب مصر في كأس العرب
تعرّف على اختصاصات «النقض».. قانون انتخابات النواب: كيف تُحسم الطعون وتُحفظ العضوية؟
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات العربية في مصر
تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين
تامر فرج يكشف أسرار وكواليس «البخت»: عصابات وصراعات نفسية تشعل رمضان 2025| فيديو
بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا
تخطط لدور تاريخي.. رانيا يوسف: أتمني تجسيد شخصية ملكة فرعونية في عمل فني جديد|فيديو
موضحًا حقيقة أزمة أرض أكتوبر.. هشام نصر: في زملكاوية عايزين يثبتوا إن إحنا وحشين
إشادات برلمانية باستضافة مصر «COP24»: تأكيد لريادتها البيئية وتعزيز للاقتصاد الأزرق المتوسطي
كيف تجعل طفلك واثقًا؟.. خبير نفسي: الحوار مع الطفل أهم من الأوامر المباشرة لبناء شخصيته|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد تحذيرات أمريكية من النشاط العسكري .. توقف الرحلات إلى فنزويلا

حاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية
محمد على

أوقفت شركات الطيران رحلاتها إلى فنزويلا، وفقًا لما أفادت به نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية.

وألغت 6 شركات رحلاتها بعد أن حذّرت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية من مخاطر النشاط العسكري المتزايد. تقوم الولايات المتحدة بحشد قواتها بشكل كبير في المنطقة، بما في ذلك احتمال التدخل ضد النظام الحاكم في فنزويلا، الذي تعتبره واشنطن غير مرغوب فيه.

وقالت رئيسة نقابة الخطوط الجوية الفنزويلية، ماريسيلا دي لوايزا، إن شركات الطيران الإسبانية "إيبيريا" والبرتغالية "تاب" والتشيلية "لاتام" والكولومبية "أفيانكا" والبرازيلية "جول" والترينيدادية "كاريبيان" علّقت رحلاتها إلى البلاد دون تحديد مدة لذلك.

في المقابل، تواصل الخطوط الجوية البنمية "كوبا"، والإسبانية "إير يوروبا" و"بلاس ألترا"، والتركية "تركيش إيرلاينز"، والفنزويلية "ليزر" تسيير رحلاتها.

حثّت هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية الطائرات المدنية في الأجواء الفنزويلية على توخي الحذر، نظرًا لتدهور الوضع الأمني وتزايد النشاط العسكري في فنزويلا أو حولها.

وأضافت الهيئة الأمريكية أن هذه التهديدات تشكل خطرًا محتملًا على الطائرات فوق مختلف الارتفاعات، بما في ذلك أثناء التحليق، ومرحلتي الوصول والمغادرة، أو حتى على الأرض.

وأرسلت واشنطن مجموعة حاملة طائرات وسفنًا حربية أخرى وطائرات شبحية إلى منطقة الكاريبي في إطار ما تقول إنه "عملية لمكافحة تهريب المخدرات"، إلا أن كراكاس تخشى أن يكون الهدف تغيير النظام في فنزويلا.

فنزويلا أمريكا حشد أمريكي قوات وحاملات طائرات أخبار وتقارير

حالة الطقس

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. تقلبات سريعة ومفاجئة في حالة الطقس

حالة الطقس

الأرصاد تصدر بيانا لتحذّر سكان القاهرة والمحافظات المحيطة من ظاهرة جوية

المتهمين

من الماسك الأسود إلى الطب الشرعي| مفاجآت بالجملة بواقعة المدرسة الدولية بالسلام

المهندس المصري وزوجته وطفلهما

دفنه وزوجته وابنهما في مكة| صديق مهندس السعودية يكشف لـ “صدى البلد”: الضحية اعتاد عمل عمرة أسبوعيا وتوفي أثناء العودة منها

حريق مبنى سكني في تل أبيب

حريق مفاجئ يلتهم مبنى سكنيا في تل أبيب

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات

زيادة جديدة في المعاشات تصل لـ3500 جنيه لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصرع شاب في المنوفية

صاحبه ضَرَب نار.. مصرع شاب خلال توجهه لحضور حفل زفاف في المنوفية

وزارة الري

إدارة "غير منضبطة وعشوائية".. بيان عاجل من وزارة الري بشأن السد الإثيوبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: سردية الرياض المتفردة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: نظير عيّاد وسؤال الإفتاء اليوم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

