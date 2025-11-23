من الكاريبي إلى فنزويلا.. واشنطن تحرّك قواتها وسط خطط سرية ضد الرئيس الفنزويلي

تستعد الولايات المتحدة لبدء مرحلة جديدة من العمليات ضد فنزويلا، قد تشمل احتمال الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك.

وأعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد خلال الأيام المقبلة لبدء مرحلة جديدة من العمليات المرتبطة بفنزويلا، وسط تقديرات بإمكانية أن تشمل هذه المرحلة محاولات سرية تستهدف الإطاحة بمادورو.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسؤولين قولهم إن العمليات السرية ضد مادورو أصبحت "مرجحة"، لكن توقيتها وحجمها لا يزالان غير واضحين حتى الآن.

كما لم يتضح ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد اتخذ القرار النهائي بالشروع في هذه الخطط.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قد نشرت في وقت سابق أن ترامب وافق على خطط لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لتنفيذ عمليات سرية داخل فنزويلا، قد تمهّد لاحقًا لتدخل عسكري أمريكي أوسع.

وتبرّر واشنطن وجودها العسكري المتزايد في منطقة الكاريبي بـ"محاربة شبكات تهريب المخدرات".