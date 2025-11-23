مسئول أمريكي يكشف عن قبول أوكرانيا بخطة ترامب للسلام وإنهاء حرب روسيا

أفاد مسؤول أمريكي بأن الاجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سار بشكل جيد.

وأشار المسؤول إلى أن انطباع كييف يرى في اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقطة انطلاق قابلة للتطور مع الوقت.

ونقلت منصة "أكسيوس" الصحفية عن المسؤول الأمريكي أن خطة السلام بشأن أوكرانيا أعدتها الولايات المتحدة بمشاركة الروس والأوكرانيين.

ولفتت "أكسيوس" إلى أن هذه الخطة تُعد بداية واعدة لمواصلة المفاوضات وصولًا إلى توقيع اتفاق سلام نهائي في المستقبل.

كما ذكر نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن خطة السلام بشأن أوكرانيا أُعدت بمشاركة واشنطن والمدخلات الروسية والأوكرانية، وأن المناقشات جرت في جو يراعي تقارب الرؤى بين الأطراف.