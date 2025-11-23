تنتهك القانون .. محكمة أمريكية توقف خطة ترامب لتوسيع الترحيل السريع للمهاجرين

رفضت لجنة مكونة من قاضيين وقاضٍ واحد في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا منح ترامب الفرصة لفعل ما يحلو له.

حكمت محكمة استئناف أمريكية بعدم تمكين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توسيع عمليات الترحيل السريع للمهاجرين في أنحاء البلاد، معتبرة ذلك أمرًا يجب وقفه.

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية إفساح الطريق لإدارة ترامب لتوسيع نطاق عملية الترحيل السريع، للسماح بالإبعاد السريع للمهاجرين الذين يعيشون بعيدًا عن الحدود.

كما رفضت لجنة مكونة من قاضيين وقاضٍ واحد في محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا تعليق الجزء المركزي من حكم أصدره قاضٍ في محكمة أدنى درجة، ووجد أن سياسات الإدارة الأمريكية انتهكت حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين الذين يمكن القبض عليهم في أي مكان في الولايات المتحدة.

وفي 29 أغسطس، أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، جيا كوب، حكمًا انحازت فيه إلى جماعة تدافع عن حقوق المهاجرين، ومنعت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية من فرض سياسات تعرض المهاجرين لخطر الطرد السريع إذا اكتشفت الإدارة أنهم كانوا في البلاد لأقل من عامين.

وطلبت الإدارة من دائرة واشنطن العاصمة وقف تنفيذ هذا الحكم أثناء استئنافها.

لكن قاضيتي المحكمة الجزئية الأمريكية، باتريشيا ميليت وجيه ميشيل تشايلدز، قالتا إن من غير المرجح أن تنجح الإدارة في إظهار أن أنظمتها وإجراءاتها تحمي بشكل كافٍ حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للمهاجرين بموجب التعديل الخامس من الدستور الأمريكي.

واستشهد القاضيان، وكلاهما من المعينين من قبل رئيسين ديمقراطيين، بـ"مخاطر جدية تتعلق بالإبعاد الفوري الخاطئ" التي يفرضها جهد الإدارة لتوسيع نطاق عملية الترحيل السريع، القائمة بتغطية الولايات الأمريكية.