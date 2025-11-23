مصر تدعو كندا للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار غزة

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢٣ نوفمبر، بـ أنيتا أناند وزيرة خارجية كندا، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بمدينة جوهانسبرج.

أكد الوزير عبد العاطي اعتزاز مصر بالعلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين مصر وكندا، مشيراً إلى تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتشجيع الشركات الكندية على الاستثمار في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والزراعة والموارد المائية.

واستعرض الوزير عبد العاطى الإجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة لدعم القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية البناء على ما تحقق خلال الجولة الثانية عشرة من المشاورات السياسية بين البلدين، والتي شهدت زيارة وفد من رجال الأعمال المصريين إلى أوتاوا في إبريل الماضي.

وعلى الصعيد الإقليمي، استعرض الوزير عبد العاطي عناصر الموقف المصري تجاه تطورات الأوضاع في غزة، مؤكداً استمرار الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ، والتعاون مع الولايات المتحدة وكافة الشركاء للمضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق وصولاً إلى حل مستدام للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين. كما جدّد الدعوة للوزيرة الكندية للمشاركة في مؤتمر التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، مشيداً باعتراف كندا بالدولة الفلسطينية في سبتمبر الماضي.