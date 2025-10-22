قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج القوس.. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025: مكافآت متوقعة

برج القوس
برج القوس
حياة عبد العزيز

برج القوس (من 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر)، يتمتع مواليده بشخصية متفائلة، محبة للمغامرة، وعاطفية بطبعها، كما أنهم قادرون على التعامل مع مختلف المواقف بمرونة وثقة.

وفيما يلي نستعرض توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

مشاهير برج القوس

من أبرز مواليد هذا البرج: ماجدة الرومي، كريم بنزيما، محمد سعد، ولبلبة.

توقعات برج القوس وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

ستكون علاقتك العاطفية مثمرة، وستكون حياتك الرسمية ناجحة أيضًا. احرص على اختيار خيارات استثمارية آمنة. قد تظهر مشاكل صحية طفيفة…

توقعات برج القوس في الحب

 اقضِ وقتًا أطول معًا، وقد تناقشان أيضًا بشأن عطلة مستقبلية، مما قد يعزز الرابطة. قد تمنح الحبيب مساحة شخصية، وقد تكون هناك أيضًا مشاكل تتعلق بالغرور. سيتم حل بعض المشاكل البسيطة، مثل معارضة الوالدين، قريبًا. 

برج القوس وحظك اليوم مهنياً

قد تواجه أيضًا مشاكل تتعلق بالغرور في مكان العمل. لن يحصل العاملون في مجالات الهندسة والميكانيكا والضيافة على المكافآت المتوقعة. لكن هذا مؤقت، فستشهد مسيرتك المهنية تقدمًا في الأيام القادمة.

برج القوس وحظك اليوم في الصحة

استرح جيدًا ليلًا وقلل من وقتك أمام الشاشات قبل النوم. إذا شعرت بالتوتر، فحاول أخذ استراحة قصيرة للتنفس أو محادثة قصيرة مع صديق. عادات الرعاية البسيطة ستُحسّن مزاجك وقوتك دائمًا اليوم. 

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة

تجنب المشتريات المبهرة، وتحقق من التفاصيل قبل الموافقة على أي عروض جديدة. قارن الأسعار واطلب شروطًا واضحة. إذا سنحت لك فرصة إضافية صغيرة، فاختبرها بخطوات صغيرة بدلًا من مبالغ كبيرة. إن الاحتفاظ بملاحظات واضحة والادخار المنتظم سيجعل خططك المستقبلية أبسط وأكثر أمانًا، وراجع تقدمك في نهاية الأسبوع

برج القوس حظك اليوم القوس مهنيا القوس حظك اليوم القوس حظك اليوم الاثنين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

مباراة الهلال والسد

الهلال السعودي يضرب السد القطري بثلاثية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أحمد شوبير

شوبير ينتقد تصرفات رئيس قطاع ناشئي بيراميدز: ما حدث أمام الأهلي لا يليق بنادٍ كبير

أسامة نبيه

خالد الغندور: اتحاد الكرة يرفض مبررات أسامة نبيه ويقترب من إعلان إقالته

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد