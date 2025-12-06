وزير إعلام دارفور: اعتداءات ميليشيات الدعم السريع تفاقم الكارثة الإنسانية وتُرهب المدنيين في غرب السودان

قال البروفيسور أحمد شنب، وزير الثقافة والإعلام بحكومة إقليم دارفور، إن الأوضاع الإنسانية في الفاشر وكردفان ما زالت في حالة تدهور مستمر بسبب اعتداءات ميليشيات الدعم السريع التي تواصل الهجوم على ممتلكات المواطنين وترويعهم وإخراجهم من منازلهم بالقوة.

وأضاف أن الميليشيات تفرض واقعاً قاسياً على المدنيين في المناطق التي تدخلها، حيث تنتشر فيها أعمال القتل والسحل والنهب، مما خلق حالة من الرعب وعدم الاستقرار في غرب السودان.

تمددت الميليشيات في مناطق جديدة

وأضاف الوزير، خلال تصريحات لبرنامج الحصاد الأفريقي مع الإعلامي حساني بشير على شاشة القاهرة الإخبارية، أن الأزمة الإنسانية تتفاقم كلما تمددت الميليشيات في مناطق جديدة، مشيراً إلى أن أي منطقة تطأها أقدام تلك الجماعات تصبح في وضع أسوأ مما كانت عليه، نتيجة التعديات المستمرة على الأهالي والبنية المجتمعية.

وأكد البروفيسور أحمد شنب أن الميليشيات ما زالت تعبث بمقدرات الشعب السوداني وتمارس انتهاكات واسعة تستهدف المدنيين بشكل مباشر، موضحاً أن الجرائم المرتكبة تجاوزت حدود الاعتداء على الممتلكات لتصل إلى الإهانة والإذلال والتجريف الكامل للمجتمعات المحلية.

تحركاً وطنياً ودولياً لحماية السكان

وأشار إلى أن استمرار هذه الممارسات يتطلب تحركاً وطنياً ودولياً لحماية السكان المحليين ووقف الانتهاكات المتصاعدة بحقهم.