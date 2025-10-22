قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد 5 سنوات .. إبراهيم فايق يُنهي الخلاف بين شيكابالا وأحمد فهمي | تفاصيل
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025
شاهد .. الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق «أسوان - أبوسمبل»
تبرعات وقروض.. رئيس الاتحاد السكندري: تحمّلت 100 مليون جنيه من جيبي في 3 شهور
عشرات الأعضاء في الشيوخ الأمريكي يُطالبون ترامب بمعارضة ضم إسرائيل للضفة الغربية
أشرف عبدالعزيز: عبدالله السعيد وقع للزمالك بعد عد الـ 40 مليون جنيه
إصابة 13شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «أسوان - أبو سمبل» البري
لأول مرة .. محامي زيزو يكشف تفاصيل عقده مع الزمالك بالأرقام
محامي رمضان صبحي يكشف تطورات قضية الامتحانات
دعاء للميت بالجنة في الثلث الأخير من الليل.. أفضل وقت استجابة
«الغندور» يكشف سبب تأخر الزمالك في تجديد عقد أحمد حمدي
العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
آية التيجي

في زمنٍ أصبحت فيه الشاشات جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية، يعيش الأطفال اليوم بين عالمين متوازيين في عالم واقعي محدود بالأسرة والمدرسة، وآخر افتراضي مفتوح بلا حدود.

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

ولكن في هذا العالم الرقمي، يتعرّض الأطفال لتأثيرات نفسية وعاطفية خفية، أبرزها تشوّه الهوية العاطفية والاجتماعية بسبب المحتوى العنيف المنتشر في الألعاب والفيديوهات القصيرة ومنصات التواصل.

ويقول الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية، إن الطفل لم يعد مجرد مشاهد للعنف الرقمي، بل أصبح جزءًا منه من خلال الألعاب التفاعلية التي تمنحه دور "البطل المنتصر" بعد القتل أو التحطيم.

وأضاف امين، إلى أن "هذا التكرار يعيد برمجة دماغ الطفل عاطفيًا دون وعي، فيربط بين القوة والفعل العدواني، وبين الفوز والإيذاء."

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

تغيّر مفهوم المشاعر والتعاطف

ويشير الدكتور أحمد أمين إلى أن الخطر الأكبر هو في تآكل المشاعر الإنسانية، حيث يفقد الطفل تدريجيًا حسّ التعاطف ويتعامل مع الألم كمشهد ترفيهي.

وأوضح، أن تكرار مشاهدة المحتوى العنيف يجعل الطفل أقلّ حساسية لمشاعر الآخرين، وهو ما يظهر في سلوكه اليومي داخل المدرسة أو المنزل دون سبب واضح.

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

غياب القدوة الإنسانية

وأوضح أمين، أنه في الماضي، كان الطفل يجد قدوته في والده أو معلمه أو في شخصية كرتونية تحمل القيم. أما الآن، أصبحت القدوة هي "بطل لعبة" أو "يوتيوبر عدواني" يربط البطولة بالعنف والسيطرة.

وأكد الدكتور أمين أن "غياب القدوة الحقيقية يترك الطفل عُرضة لتبني نماذج سلوكية خاطئة تؤثر على بناء شخصيته العاطفية والاجتماعية."

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

تأثير العنف الرقمي على الصحة النفسية

وبحسب الأبحاث الحديثة، فقد أوضح أمين، إن التعرض المستمر للمحتوى العنيف يؤدي إلى:

ـ اضطراب في تنظيم المشاعر مثل سرعة الغضب أو البرود العاطفي.

ـ ارتفاع مستويات القلق الداخلي دون أسباب واضحة.

ـ اضطراب في النوم وضعف التركيز الدراسي.

ـ صعوبة في تكوين علاقات سوية قائمة على الثقة والتعاون.

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

حلول مقترحة لحماية الأطفال

ويقدّم الدكتور أحمد أمين مجموعة من التوصيات للحد من آثار العنف الرقمي على الأطفال:

ـ تربية رقمية واعية: تعليم الأطفال كيفية اختيار المحتوى المناسب بعقل نقدي بدلًا من المنع المباشر.

ـ نموذج أسري صحي: تعزيز لغة الحوار والتفاهم داخل الأسرة لتصبح هي المرجع العاطفي للطفل.

ـ توفير بدائل جذابة: عرض ألعاب ومحتويات تعليمية إيجابية تغذي الخيال وتنافس المحتوى العنيف.

ـ التعاون مع المدارس: دمج مفهوم التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية.

ـ دعم نفسي مبكر: استشارة مختص نفسي عند ملاحظة علامات القلق أو العدوانية أو الانعزال.

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

واختتم الدكتور أحمد أمين تصريحه قائلًا: “العنف الرقمي لم يَعُد مجرد تسلية، بل قضية هوية نفسية واجتماعية يجب أن نواجهها بوعي ومسؤولية، لأن ما يراه الطفل اليوم يصنع شخصيته غدًا.”

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية
العنف الرقمي الأطفال والمحتوى العنيف تأثير الألعاب الإلكترونية التربية الرقمية الصحة النفسية للأطفال سلوك الأطفال المحتوى العنيف على الإنترنت تربية الأبناء في العصر الرقمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

ترشيحاتنا

الإفتاء

أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا

القرآن

ملتقى الجامع الأزهر: القرآن في مقدمة المعجزات الخارقة للعادة لرسول الله

الشيخ رمضان عبد المعز

رمضان عبد المعز: الله يجازي على الإحسان حتى لو قوبل من الناس بالإساءة

بالصور

العنف الرقمي الخفي يُعيد تشكيل هوية الأطفال العاطفية .. اعرف كيف تسيطر عليه

العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل
العنف لم يَعُد مشهدًا بل تجربة يعيشها الطفل

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

فيديو

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: دعوة للنقاش!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كيف نتجاوز شخص لازلنا نحبه ؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: في يوم ما

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: إرادة شعب صنعت مجدا

المزيد