مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
چون ادوارد وفيريرا يُجهزان قائمة الراحلين عن الزمالك
إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 : تقديم مساعدة مالية لأخيك

برج الدلو
برج الدلو
حياة عبد العزيز

برج الدلو (22 يناير - 19 فبراير)، يستطيع أن يقوم بأكثر من تجربة في وقت واحد دون ملل، ولكنه متسرع عند اتخاذ القرارات المهمة وهذا يمكن أن يكون صعبًا في بعض الأحيان.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

مشاهير برج الدلو 

محمد هنيدي ونسرين طافش واوبرا وينفري وليلى مراد.

برج الدلو وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

تتطلب علاقتك العاطفية مزيدًا من التواصل. سيُثمر التزامك في العمل نتائج إيجابية. ستكون حالتك المالية والصحية جيدة اليوم.

توقعات برج الدلو اليوم عاطفيا 

 يجب أن يكون كلاكما مستعدًا لتخصيص وقت للعلاقة. كما يجب أن تحرص على عدم فقدان أعصابك حتى في حالة وجود خلافات، تتوقع المرأة العازبة من مولود اليوم دخول شخص ما إلى حياتها، وخاصةً في النصف الثاني من اليوم. 

برج الدلو الوظيفي اليوم

الجزء الثاني من اليوم مناسب لتحديث سيرتك الذاتية على مواقع التوظيف لمن يرغب في العمل في قطاعات التصنيع أو المبيعات أو الشؤون القانونية أو الإعلان أو الضيافة، يمكنه المضي قدمًا في خطته.

 ‏توقعات برج الدلو صحيا

مارس المشي صباحًا ومساءً، فهذا يحرق الدهون ويحافظ على لياقتك. على النساء الحوامل تجنب الرياضات الخطرة وركوب الدراجات اليوم.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة 

 سيكون الرخاء في صفك، وهذا سيساعدك على القيام باستثمارات ذكية في سوق الأسهم. قد تتمكن من سداد قرض، وسيحصل رواد الأعمال أيضًا على تمويل من جهات خارجية. اليوم مناسب أيضًا لتقديم مساعدة مالية لأخيك أو صديقك. سيسعد

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

يخسر 2000 جنيه.. سعر الجنيه الذهب ختام تعاملات الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

تراجع عنيف يجتاح أسعار الذهب في مصر والعالم اليوم الثلاثاء

خلع ضوافرها وعض وجهها

تفاصيل مرعبة فى حادث ضحية بورسعيد.. بسبب صينية بطاطس زوجها ألقاها من البلكونة

سعر الذهب في مصر

تراجع جديد.. أسعار الذهب بمستهل التعاملات المسائية يوم الثلاثاء

الخطيب وحسام غالي

يا أبيض أو أسود| تفاصيل جديدة في أزمة حسام غالي ورئيس الأهلي

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات شهر أكتوبر لطلاب أولى و 2 ثانوي

الذهب عالميا

تحذيرات.. الارتفاع التاريخي في أسعار الذهب قد يكون مؤقتا | تفاصيل

المجني عليه والجاني

٣ قرارات عاجلة من النيابة العامة في حادث مصرع طفل الإسماعيلية

كهرباء

اليوم .. فصل الكهرباء عن قرية الكوم الطويل وتوابعها بكفر الشيخ

مديرية تموين قنا

أخبار قنا: افتتاح مبنى مديرية التموين.. ومصرع شاب دهســه قطار على مزلقان بأبوتشت.. وإطلاق مشروع التطوير الشامل للمدن الجامعية وتطبيق الحوكمة الإلكترونية

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

محافظ الدقهلية: إغلاق المنفذ الذي لا يعطي فاتورة بيع إلكترونية للمواطنين وإلغاء الترخيص

بالصور

شم زيت الورد يوميًا .. سر جديد لتعزيز الذاكرة ومحاربة الخرف

فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل
فوائد أستنشاق زيت الورد في تحسين الذاكرة على المدى الطويل

العرض الخاص والأول لفيلم السادة الأفاضل في مهرجان الجونة | صور

نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة
نجوم الفن على ريد كاربت فيلم "السادة الأفاضل" بمهرجان الجونة

صناع فيلم الحياة بعد سهام يحتفون بعرضه على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام
أبطال فيلم الحياة بعد سهام

حسين فهمي : دعمت القضية الفلسطينية بمهرجان القاهرة .. والجونة برع في إظهار معاناة غزة

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

رنا رئيس

بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد

المعتمر والحمامة

لقطة نادرة.. حمامة تهبط على رأس معتمر أثناء الطواف

رجل هندي يعود من "المـ.ــوت"

رجل هندي يعود من المـ.ــوت .. والسبب أغرب مما تتخيل

فستان رانيا يوسف

بفستان جريء ولامع.. رومانسية وحب رانيا يوسف لزوجها في مهرجان الجونة

