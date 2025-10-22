مشكلة شائعة| ما هو إجهاد العضلات؟.. اعرف أهم أعراضها وعلاجها

اعرف الفرق بين إجهاد العضلات والالتواء

التورم والاحمرار من أهم الأعراض

إجهاد العضلات هو إصابة للعضلة أو الأوتار أما النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام وقد لا تؤدِّي الإصابات البسيطة إلا إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة.

وفي بعض الأحيان تُسمَّى بالعضلات المشدودة، وتحدث السلالات عادة في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة).

ووفقا لموقع “ مايو كلينك” فإن الفرق بين السلالة والالتواء هو أن السلالة تنطوي على إصابة العضلة أو شريط من الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام، بينما يُؤذِي الالتواء مجموعات الأنسجة التي تربط عظمتين ببعضهما.

أعراض إجهاد العضلات



تختلف العلامات والأعراض، وذلك تبعًا لشدة الإصابة، وقد تشمل:

الشعور بألم أو الشعور بإيلام عند اللمس

الاحمرار أو الكدمات

الحركة المحدودة

تقلُّصات العضلات

تورُّم

ضعف العضلات

علاج إجهاد العضلات

استرِحْ

تَجنَّب الأنشطة التي تُسبِّب الألم أو التورُّم أو الإزعاج، لكن لا تتجنَّبْ كل الأنشطة البدنية.

الثَّلْج

ضَعْ ثلجًا على المِنطقة فورًا، حتى إن كنتَ في طريقكَ للحصول على المساعدة الطبية واستخدِمْ كمَّادات باردة أو حمامًا من الثلج والماء، لمدة من 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة، مع تَكرار الأمر كل ساعتين إلى ثلاث ساعات عند استيقاظكَ، خلال الأيام القليلة الأولى التي تَلِي الإصابة.

الضغط

للمساعدة في وقف التورُّم، اضْغَطْ على المِنطقة المصابة بضمَّادة مرنة حتى يتوقَّف التورُّم و لا تَلُفَّها بإحكام شديد، وإلا قد تُعيق الدورة الدموية و ابدأ باللفِّ من أبعد نقطة عن قلبكَ، أَرْخِ اللفَّة إذا زاد الألم، أو أصبحَت المِنطقة مخدَّرة، أو في حال حدوث تورُّم أسفل المِنطقة الملفوفة.

رفع الجزء المصاب

ارفعِ المِنطقة المصابة أعلى من مستوى قلبكَ، خاصَّةً في الليل؛ مما يسمح للجاذبية بالمساعدة في تقليل التورُّم.