إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنج الأمريكية بسبب عبوة ناسفة
مباراة مأساوية في الدقهلية تنتهي بوفاة لاعب شاب بعد ابتلاع لسانه
مانشستر سيتي لـ عمر مرموش بعد عودته من الإصابة: «مرحب برجوعك يا برنس»
أحمد عادل: شيكابالا تم إجباره على الاعتزال.. وريبيرو لم يكن على مستوى الأهلي
ليس منزله .. هيلاري كلينتون تهاجم ترامب لبناء قاعة رقص في البيت الأبيض
دعاء آخر يوم من شهر ربيع الآخر.. كلمات تفتح لك أبواب الرزق والخير
«الفقي»: مصر وعاء حضاري مُتجدّد لا ينضب وأي اكتشاف أثري بها يتصدّر الصحف العالمية|فيديو
بدء أعمال هدم جزء من البيت الأبيض لبناء قاعة رقص
بإطلالة جذابة ومثيرة.. أول ظهور لـ رنا رئيس بعد تعرضها لأزمة صحية | شاهد
برعاية رئيس الوزراء وحضور نجوم السياسة والفن.. اليوم احتفالية خاصة بمئوية روزاليوسف
آرسنال يكتسح أتلتيكو مدريد برباعية في دوري أبطال أوروبا
زحام في كل مكان.. الليلة الختامية لذكرى استقرار رأس الحسين بمصر |شاهد
تحقيقات وملفات

مشكلة شائعة| ما هو إجهاد العضلات؟.. اعرف أهم أعراضها وعلاجها

اجهاد العضلات
اجهاد العضلات
اسماء محمد

اعرف الفرق بين إجهاد العضلات والالتواء 

التورم والاحمرار من أهم الأعراض

إجهاد العضلات هو إصابة للعضلة أو الأوتار  أما النسيج الليفي الذي يربط العضلات بالعظام وقد لا تؤدِّي الإصابات البسيطة إلا إلى تمدُّد العضلات أو الأوتار، بينما قد تشمل الإصابات الأكثر شدة تمزُّقًا جزئيًّا أو كاملًا في هذه الأنسجة.

وفي بعض الأحيان تُسمَّى بالعضلات المشدودة، وتحدث السلالات عادة في أسفل الظهر وفي عضلات الجزء الخلفي من الفخذ (أوتار الركبة).

ووفقا لموقع “ مايو كلينك” فإن الفرق بين السلالة والالتواء هو أن السلالة تنطوي على إصابة العضلة أو شريط من الأنسجة التي تربط العضلات بالعظام، بينما يُؤذِي الالتواء مجموعات الأنسجة التي تربط عظمتين ببعضهما.

أعراض إجهاد العضلات 


تختلف العلامات والأعراض، وذلك تبعًا لشدة الإصابة، وقد تشمل:

الشعور بألم أو الشعور بإيلام عند اللمس
الاحمرار أو الكدمات
الحركة المحدودة
تقلُّصات العضلات
تورُّم
ضعف العضلات

علاج إجهاد العضلات 

استرِحْ

 تَجنَّب الأنشطة التي تُسبِّب الألم أو التورُّم أو الإزعاج، لكن لا تتجنَّبْ كل الأنشطة البدنية.
الثَّلْج

 ضَعْ ثلجًا على المِنطقة فورًا، حتى إن كنتَ في طريقكَ للحصول على المساعدة الطبية واستخدِمْ كمَّادات باردة أو حمامًا من الثلج والماء، لمدة من 15 إلى 20 دقيقة في كل مرة، مع تَكرار الأمر كل ساعتين إلى ثلاث ساعات عند استيقاظكَ، خلال الأيام القليلة الأولى التي تَلِي الإصابة.
الضغط

 للمساعدة في وقف التورُّم، اضْغَطْ على المِنطقة المصابة بضمَّادة مرنة حتى يتوقَّف التورُّم و لا تَلُفَّها بإحكام شديد، وإلا قد تُعيق الدورة الدموية و ابدأ باللفِّ من أبعد نقطة عن قلبكَ، أَرْخِ اللفَّة إذا زاد الألم، أو أصبحَت المِنطقة مخدَّرة، أو في حال حدوث تورُّم أسفل المِنطقة الملفوفة.
رفع الجزء المصاب

 ارفعِ المِنطقة المصابة أعلى من مستوى قلبكَ، خاصَّةً في الليل؛ مما يسمح للجاذبية بالمساعدة في تقليل التورُّم.

إجهاد العضلات الالتواء أعراض إجهاد العضلات العضلات

