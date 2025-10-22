برج العقرب .. حظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025: صفقات جديدة

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه دون النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

مشاهير برج العقرب

منى زكي واحمد حلمي وجمال سليمان ومجدي يعقوب وفيروز.

برج العقرب وحظك اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

ابحث عن لحظات سعيدة في الحب، وسترى نتائج إيجابية. النجاح المهني هو خيرٌ لك. قد يكون المال والصحة في عونك اليوم..

برج العقرب وحظك اليوم مهنيا

سينشر بعض الكُتّاب أعمالهم اليوم. احرص على أن تبقى في سجلّ الإدارة. يُعدّ الجزء الثاني من اليوم مناسبًا أيضًا لتسليم البحث وتحديث ملفك الشخصي على منصة التوظيف. احرص أيضًا على تولي مهام جديدة بمواعيد نهائية ضيقة اليوم.

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

تمشَّ قليلاً واسترح عند التعب؛ لا تُرهق نفسك. احتفظ بالماء بالقرب منك ونم في موعدك. إذا أزعجك الألم، استشر طبيبًا أو شخصًا أكبر سنًا.

برج العقرب عاطفيا

لا تكن عدوانيًا حتى في الخلافات. ستشهد نساء برج الميزان تحولات إيجابية في علاقتهن العاطفية، وقد لا تنتهي بعض العلاقات بنهاية سعيدة. سيلتقي رجال برج الميزان بحبيب سابق، وهذا سيُعيد إحياء العلاقة القديمة..

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

سيقدم لك رؤساؤك دعمًا، وقد يكون المسؤولون عن الشؤون المصرفية أو المحاسبية تحت ضغط. مع أنك قد تُطلق مشاريع جديدة اليوم، إلا أن التوقعات تُشجع أيضًا على عقد شراكات وصفقات تجارية جديدة على من يُقبلون على الامتحانات، وخاصةً الطلاب.