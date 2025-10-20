قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق.. كم سيصل سعر الكيلو؟
ريال مدريد يستعيد صدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي 1-0
أحمد موسى: انتظروا أخبارا إيجابية تهم المصريين بشأن الكهرباء
انتحل صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك.. مواطن بالمنيا يواجه هذه العقوبة
رسميا .. تطبيق التوقيت الشتوي 2025 خلال أيام
رئيس اتحاد تنس الطاولة: سيتم تحويل عمر عصر ومحمود أشرف للتحقيق
غزة| بن سلمان وماكرون: يجب بدء خطوات تحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين
الرئيس الفرنسي: سرقة اللوفر اعتداء على تراث نعتز به
هشام جمال: لغيت خطوبتى على ليلى أحمد زاهر بسبب حادثة وفاة المنتجين الفنيين
خالد الغندور يكشف كواليس استقالة حازم إمام من الزمالك
خالد الغندور: توروب يتمسك بجهازه.. والأهلي يحسم موقف أمير عبد الحميد غدا
باولو: لاعبو الزمالك كانوا على قلب رجل واحد أمام ديكيداها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025: تجنّب الخيارات المتسرعة

برج الثور
برج الثور
حياة عبد العزيز

عيد ميلاد برج الثور (21 أبريل - 20 مايو)، ويتوافق مع مجموعة من المواليد في الحب والزواج ومنها برج الثور والعقرب والجوزاء والميزان.

ونستعرض خلال السطور التالية توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 على المستوى العاطفي والصحي والمهني.

توقعات برج الثور وحظك اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

ركّز على المهام الرئيسية، ونظّف الفوضى الصغيرة، وحافظ على بساطة الروتين. الكلمات الطيبة والمساعدة العملية تفتحان الأبواب تجنّب الخيارات المتسرعة والإنفاق المتهوّر. الادخار المدروس وتخطيط الوقت يُسهّلان الخطوات المستقبلية والنمو.

توقعات برج الثور على الصعيد العاطفي

هدايا بسيطة كملاحظة مكتوبة بخط اليد أو رسالة دافئة ستلامس القلب. قد يجد العزاب شخصًا لطيفًا في الأماكن التي يستمتعون بها. تجنب مقارنة العلاقات بالآخرين. أظهر الاحترام، وتحلَّ بالصبر، ودع الثقة تنمو تدريجيًا..

توقعات برج الثور صحيا

 يُعدّ الجزء الثاني من اليوم بالغ الأهمية لكبار السن الذين يعانون من آلام المفاصل ومشاكل في الرؤية، تُعدّ ممارسة اليوجا وبعض التمارين الخفيفة في الصباح مفيدةً جدًا، إذ تُزوّد الجسم بالطاقة وتُساعد في الوقاية من المشاكل الصحية.

توقعات برج الثور اليوم مهنيا

إذا واجهت تأخيرًا، فاستغل الوقت لتحسين خطة أو تعلّم خطوة جديدة. تجنّب الثرثرة في المكتب، وابتعد عن الجدالات بأدب. ستبرز مصداقيتك. النهج الهادئ والصبور سيجلب التقدير والثقة، ويزيد من فرصك في قيادة مشروع أو المساعدة فيه والنجاح.

توقعات برج الثور الفترة المقبلة

حافظ على روتين بسيط لتحقيق التوازن، واحتفل بالإنجازات الصغيرة لتحافظ على حماسك. حافظ على روح هادئة مفعمة بالأمل

برج الثور الثور توقعات برج الثور حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروسين حدائق العاصمة

عروسا الجنة.. محمد ورحمة رحلا بعد زفافهم بساعات في حدائق العاصمة| تفاصيل مؤلمة

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن يسجل مستويات جديدة

سوزي الأردنية

التحفظ على أموال والدي سوزي الأردنية بعد اكتشاف حيلتها.. ما القصة؟

الإعلامية فيفيان الفقي

وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع السرطان

تشييع جثمان النقيب يوسف الحسيني

رحيل النقيب يوسف الحسيني.. الأهالي يودعون ضحية حادث طريق الإسماعيلية بالدموع في مسقط رأسه بالشرقية| تفاصيل

خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته الكاملة

بديل بطاقة التموين.. خطوات استخراج الكارت الموحد 2025 ومميزاته

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

ارتفاع درجات الحرارة فجأة.. موعد انتهاء الموجة الحارة

سلع- صورة أرشيفية

تغيير مواعيد فتح محال بقالي التموين.. قرارات مهمة لضمان وصول السلع لمستحقيها

ترشيحاتنا

عمرو الليثي

اللواء رأفت الشرقاوي يكشف تفاصيل صادمة عن جريمة فتاة أوسيم

متحف اللوفر

كاتب سياسي: وزيرة الثقافة الفرنسية وصفت سرقة متحف اللوفر بأنه استيلاء على التاريخ

ترامب

السفير نبيل فهمي: ترامب استحدث نوعا جديدا من الدبلوماسية على مدار عامين

بالصور

مئوية يوسف شاهين في ندوة بمهرجان الجونة بحضور النجوم

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

٥ دقايق من المسلسل المنتظر ورد و شوكولاتة تشعل مواقع السوشيال ميديا

محمد فراج
محمد فراج
محمد فراج

"إسكندرية كمان وكمان" يعيد يسرا وحسين فهمي للسجادة الحمراء بمهرجان الجونة

يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي
يسرا وحسين فهمي

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها
ماسة محمد رحيم ووالدها

فيديو

المتهمين

الداخلية: ضبط 4 أشخاص تعدوا على مندوب مبيعات وألقوه في ترعة بكفر الشيخ

السيدة

القبض على المتهم بالتعدى على سيدة ووالدها بالدقهلية

كيت بلانشيت

سر اختيار كيت بلانشيت لحضور مهرجان الجونة؟‎

ماسة محمد رحيم ووالدها

ماس رحيم تطلق أولى أغنيات ألبومها الجديد "ضيعتنى"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

المزيد