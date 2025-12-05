كأس العرب| قناة MBC مصر تعلن إذاعة مباراة مصر والإمارات غدا

أعلنت قناة MBC مصر، عن إذاعة مباراة مصر والإمارات غدا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ضمن ثاني مباريات المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب 2025.

وتتواصل منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العرب التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري، وسط ترقب كبير لمواجهات المجموعة الثالثة.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بالتساوي مع منتخب الكويت، بعد تعادلهما في الجولة الافتتاحية.

ويأتي منتخب الأردن في صدارة المجموعة بـ 3 نقاط عقب فوزه على الإمارات، التي تتذيل الترتيب دون رصيد.

موعد مباراة مصر والإمارات

يلتقي منتخب مصر مع نظيره الإماراتي غدًا السبت 6 ديسمبر في إطار الجولة الثانية، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر نقل المباراة عبر عدد من القنوات العربية، من بينها بي إن سبورتس وقنوات الكاس وأبوظبي الرياضية.

وكان منتخب مصر تعادل في مواجهته الأولى أمام الكويت بنتيجة 1-1؛ حيث سجل فهد الهاجري للكويت، قبل أن يدرك محمد مجدي "أفشة" التعادل لمصر من ركلة جزاء.