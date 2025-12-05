قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026
أمريكا تتجه لتوسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة وتشديد سياسات الهجرة
حركة فتح: إسرائيل طرف يبطش ويقصف ويستهدف المدنيين دون مبرر
حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي
مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب
فن وثقافة

إليسا تحيي حفلا غنائيا في تونس.. 28 ديسمبر

سعيد فراج

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في تونس في قبة رادس، وذلك يوم 28 ديسمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات رأس السنة الميلادية.

وأعلنت الشركة المنظة لحفل إليسا، في تونس، عن توافر تذاكر الحفل للحجز الإلكتروني للجمهور، وتبدأ أسعار التذاكر، من 98  دينار تونسي. 

أعمال إليسا 

تستعد الفنانة إليسا لإطلاق أغنيتها الجديدة "ماتخذلنيش" كشارة تتر فيلم "السلم والثعبان – لعب العيال" المقرر عرضه في دور السينما في 11 نوفمبر  2025. الأغنية تأتي كإعادة لأجواء الرومانسية التي ارتبطت بالجزء الأول من الفيلم الذي عرض قبل أكثر من 24 عامًا.

 الأغنية من كلمات منة القيعي، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، مع الإخراج الموسيقي للراحل طارق العريان.

أغاني إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا؛ بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين"، عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

ووصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

ويقول مقطع من الأغنية: “تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق”.

"دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

