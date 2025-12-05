محافظ دمياط يُهنئ وزير الصحة بفوز الطب الوقائى بجائزة التميز الحكومى العربى



تقدم الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط بخالص التهانى إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء و وزير الصحة والسكان ، لفوز قطاع الطب الوقائي بالمركز الأول في جائزة التميز الحكومي العربي في ( الدورة الرابعه 2025) فئة افضل مبادرة عربية لتطوير القطاع الحكومي ، تقديرًا لجهود القطاع في تطوير منظومة ميكنة التطعيمات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد " المحافظ" أن هذا الإنجاز يعكس رؤية وزارة الصحة في تعزيز جودة الخدمات الوقائية، ويدعم مسيرة التطوير الشامل التي تشهدها المنظومة الصحية في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن قطاع التطعيمات أصبح نموذجًا يُحتذى به في الانضباط، والتحسن المستمر، والجاهزية لخدمة المواطن المصري.

كما وجّه الشكر لكافة فرق العمل بالطب الوقائي، من قيادات وأطقم طبية وتمريضية وفنية، على ما يبذلونه من جهد مخلص ودؤوب يحقق نتائج ملموسة تسهم في حماية صحة المجتمع.

واكد " الدكتور أيمن الشهابى " عن حرص المحافظة الدائم على استمرار التعاون مع ووزارة الصحة، لخدمة المواطنين والارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة له.