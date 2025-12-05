قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
ترامب: إنفانتينو قائد عظيم في مجال الرياضة.. وحطمنا الأرقام القياسية في بيع التذاكر
بعد اعتراضه على عدم الحضور.. وفد إيران يصل واشنطن للمشاركة في قرعة كأس العالم 2026
أمريكا تتجه لتوسيع حظر السفر ليشمل أكثر من 30 دولة وتشديد سياسات الهجرة
حركة فتح: إسرائيل طرف يبطش ويقصف ويستهدف المدنيين دون مبرر
حقيقة قصة فتاة البشعة .. وحكاية تعاطف المواطنين مع بوسي
مصير كل خائن.. بيان ناري من الداخلية في غزة بشأن مقتل أبو الشباب
اقتصادية قناة السويس: منفتحون على الشراكات الأمريكية في القطاعات الصناعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تواصل فعاليات خطة الدولة لتحقيق هدف مصر خالية من السعار 2030

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

اجتمعت لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق، والمشكلة برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بالديوان العام ومشاركة كل من الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط وفريق العمل والجهات المعنية ورئيس مجلس مدينة رأس البر والنواب .

وتم اليوم تطعيم الكلاب بالادوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب بمدينة راس البر عن طريق فريق عمل مدرب باستخدام آلة البلوبايب التي تم توفيرها لتطعيم الكلاب بشوارع (٨٩ -  ١٠١ - ٦٣- خلف المحكمة ) باجمالي عدد ٤١ كلبا والتحصين بلقاح السعار. كذلك تم التعامل الفوري مع الكلاب الحاملة لمرض السعار والكلاب الحاملة لمرض الجرب وذلك لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من خطرها على المواطنين والسيطرة على مرض السعار.
كما سيتم استكمال واستمرار اعمال تلك الحملة وتنفيذ الخطة يوميا على جميع انحاء مراكز ومدن محافظة دمياط وأمام المدارس للتصدي لأي امراض او مخاطر محتمل حدوثها جراء ظاهرة انتشار الكلاب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وبخصوص الجانب التوعوي تم عمل ندوات توعوية بمدارس المحافظة تستهدف كيفية التعامل مع الكلاب الضالة والطرق الامنة لمجابهة مرض السعار حيث تمت الندوات بمختلف انحاء محافظة دمياط.

وتم تخصيص ارقام للابلاغ الفوري عن حالات العقر او اية حالات طارئه عبر الارقام التالية ٠٥٧٢١١٣١٣٦
01556681111
01556682222

وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا ، والحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق لعدم تجمع الكلاب امامها بالاضافة الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ على جمالها.

دمياط محافظ دمياط أيمن الشهابي الكلاب الضاله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

ترشيحاتنا

الطقس

خرج عن السيطرة.. برق وأمطار متوقعة في 10 دول عربية| إيه الحكاية؟

صدوع أرضية

مفأجاة.. الأرض تضمد جروحها وصدوع عميقة تلتئم بعد الزلازل القوية| ما القصة؟

موظفين

عملت مفاجأة للموظفين.. سيارات فاخرة قيمتها 173 ألف دولار وهدايا أسطورية| إيه الحكاية؟

بالصور

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

رام تستدعي 75 ألف شاحنة بسبب تعطل الشاشات ووسائد هوائية قد تنفجر

استدعاء رام
استدعاء رام
استدعاء رام

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد