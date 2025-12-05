تواصل فعاليات خطة الدولة لتحقيق هدف مصر خالية من السعار 2030

اجتمعت لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق، والمشكلة برئاسة المهندس محمد الدالي مدير ادارة شئون البيئة بالديوان العام ومشاركة كل من الدكتور فتحي عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بدمياط وفريق العمل والجهات المعنية ورئيس مجلس مدينة رأس البر والنواب .

وتم اليوم تطعيم الكلاب بالادوات الحديثة والتعامل الفوري مع الكلاب بمدينة راس البر عن طريق فريق عمل مدرب باستخدام آلة البلوبايب التي تم توفيرها لتطعيم الكلاب بشوارع (٨٩ - ١٠١ - ٦٣- خلف المحكمة ) باجمالي عدد ٤١ كلبا والتحصين بلقاح السعار. كذلك تم التعامل الفوري مع الكلاب الحاملة لمرض السعار والكلاب الحاملة لمرض الجرب وذلك لمجابهة ظاهرة انتشار الكلاب الضالة والحد من خطرها على المواطنين والسيطرة على مرض السعار.

كما سيتم استكمال واستمرار اعمال تلك الحملة وتنفيذ الخطة يوميا على جميع انحاء مراكز ومدن محافظة دمياط وأمام المدارس للتصدي لأي امراض او مخاطر محتمل حدوثها جراء ظاهرة انتشار الكلاب حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وبخصوص الجانب التوعوي تم عمل ندوات توعوية بمدارس المحافظة تستهدف كيفية التعامل مع الكلاب الضالة والطرق الامنة لمجابهة مرض السعار حيث تمت الندوات بمختلف انحاء محافظة دمياط.

وتم تخصيص ارقام للابلاغ الفوري عن حالات العقر او اية حالات طارئه عبر الارقام التالية ٠٥٧٢١١٣١٣٦

01556681111

01556682222

وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين مجددًا الالتزام بمواعيد مرور سيارة الوحده المحليه لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثامنة صباحًا ، والحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق لعدم تجمع الكلاب امامها بالاضافة الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ على جمالها.