قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
عمرو دياب لن يمثل في مسلسل إبراهيم عيسى | مصدر خاص يكشف التفاصيل
أبو العينين: الرئيس السيسي أكد بقمة شرم الشيخ مبادئ أساسية لتحقيق السلام بالمنطقة
إيمان يوسف تنضم إلى مسلسل أولاد الراعي لرمضان 2026
شوقي غريب ينضم للجنة الفنية لاتحاد الكرة
محمد أبو العينين: الوضع في غزة خلال العامين الماضيين كان أكبر مأساة إنسانية
ترتدي الحجاب في الرياض.. هيفاء وهبي تتصدر التريند | ما القصة؟
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. قدم كلمة تقدير صادقة

برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. قدم كلمة تقدير صادقة
برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 .. قدم كلمة تقدير صادقة
أسماء عبد الحفيظ

برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025، مواليد برج العذراء يتميزون بالدقة والتحليل وحب النظام. شخصيتهم عملية وواقعية، ويعتمدون على المنطق في اتخاذ القرارات. العذراء يحب التفاصيل ويبحث دائمًا عن الكمال في كل ما يقوم به.

برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر

اليوم مناسب للعمل المثمر والاهتمام بالتفاصيل الدقيقة. تأثير الكواكب يعزز قدرتك على حل المشكلات واتخاذ القرارات الحاسمة. تجنب الإفراط في نقد نفسك أو الآخرين وركز على الجانب الإيجابي لتحقيق النتائج المرجوة.

صفات برج العذراء

  • دقيق ومنظم
  • عملي وواقعي
  • يحب التفاصيل والكمال
  • محلل للمواقف

مشاهير برج العذراء

  • بيكهام ديفيد – لاعب كرة قدم
  • منى زكي
  • بينيلوبي كروز – ممثلة
  • مادونا – مطربة

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني

التركيز على المشاريع الدقيقة سيحقق نتائج إيجابية. استفد من مهاراتك التحليلية لتحسين الأداء والعمل على حلول مبتكرة.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد العاطفي

اليوم مناسب للتواصل الصادق مع الشريك وبناء علاقة متينة. العازبون قد يجدون فرصة لقاء شخص يشاركهم الاهتمامات الفكرية والثقافية.

برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي

اهتم بصحتك من خلال ممارسة التمارين المعتدلة واتباع نظام غذائي متوازن. التوازن بين النشاط الذهني والجسدي ضروري لتجديد الطاقة.

برج العذراء وتوقعات العلماء خلال الفترة المقبلة

الفترة القادمة مناسبة لتعزيز النجاح المهني والشخصي من خلال التركيز على التنظيم والانضباط الذاتي.

برج العذراء حظك اليوم حظك اليوم السبت برج العذراء حظك اليوم السبت 22 نوفمبر 2025 مشاهير برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

المتهم في انتظار المحاكمة| مأساة إيمان ضحية العنف والتعذيب على يد زوجها: أشعل النار في جسدها داخل البلكونة.. وشقيقتها تتحدث

الاعب رمضان صبحي

تفاصيل جلسة محاكمة رمضان صبحي بتهمة تزوير محررات بمعهد سياحة وفنادق..حبس نجم بيراميدز لحين الفصل في القضية

وزيرة التنمية المحلية

إحالة بعض مخالفات البناء للنيابة المختصة.. وإزالة أدوار مخالفة بالقاهرة

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

تسلا
تسلا
تسلا

فيديو

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد