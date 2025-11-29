برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025.. اترك اليوم يقودك

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، الغد يدعوك لعدم السيطرة، فالأحداث ستسير كما يجب دون تدخل منك.

برج الحوت حظك اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

الوضوح سيأتيك عندما تسترخي وتسمح للأشياء بأن تحدث بطبيعتها.

صفات الحوت

عاطفي وخيالي.

قوي الحدس.

حساس بعمق.

طيب لكنه يتأثر بسهولة.

مشاهير برج الحوت

ريهانا

دينا الشربيني

دانيال كريج

برج الحوت على الصعيد المهني

لا تضغط نفسك.

القرارات الكبيرة تؤجل للغد.

برج الحوت على الصعيد العاطفي

لحظة رومانسية أو اتصال مهم قد يغير يومك.

برج الحوت على الصعيد الصحي

التوتر يتطلب راحة.

تجنب التفكير الزائد.

