ضربة جزاء مش سليمة.. الغندور يثير الجدل بشأن مباراة الأهلي والجيش الملكي
للمرة الثالثة.. جمال الصيرفي رئيسًا لنادي بيلا الرياضي بكفر الشيخ
بسبب الفساد..عضوة بالكونجرس تطالب مراجعة مساعدات أمريكا لـ أوكرانيا
ليز ميتشل تكشف أسرار نجاح فرقة بوني آم في زيارتها لمصر.. فيديو
تعليق غير متوقع من الدرديري على أداء ثلاثي الاهلي
هاني النحاس: مصر غيَّرت وجهة نظر برلمانات أوروبا تجاه القضية الفلسطينية
مدرب الجيش الملكي: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأهلي وكنا الأفضل
ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
أروى جودة تحتفل بزفافها في أحد فنادق القاهرة بحضور نجوم الفن | صور
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي
محافظ جنوب سيناء: شرم الشيخ اليوم أصبحت نموذجًا يحتذى في استقطاب السياح
برعاية وزارة الاتصالات.. انتهاء فعاليات أول يوم من تصفيات مسابقة ديجيتوبيا
توروب: غير راضٍ عن نتيجة الأهلي أمام الجيش الملكي

أبدى ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استياءه من النتيجة التي خرج بها فريقه أمام الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن الفريق كان قادرًا على العودة بنتيجة أفضل من التعادل.

توروب: التعادل كان أفضل الممكن في أجواء صعبة

أكد توروب في تصريحاته التليفزيونية أن النتيجة لم تُرضِ طموحاته بنسبة 100%، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن طبيعة اللقاء وظروفه الجماهيرية داخل ملعب الجيش الملكي جعلت التعادل أفضل الخيارات المتاحة.

وقال: “كنا نعلم أن المباراة ستكون معقدة، والأجواء الجماهيرية كانت مؤثرة، ومع ذلك كنا قريبين جدًا من تحقيق الفوز وخطف الثلاث نقاط.”

الأهلي استعاد السيطرة في الشوط الثاني

تحدث المدير الفني عن الأداء الفني خلال المباراة، موضحًا أن الأهلي ظهر بشكل أفضل في الشوط الثاني، وسيطر على مجرياته وخلق عدة فرص محققة.

وأضاف: “أخذنا زمام الأمور بعد الاستراحة، وكنا نستحق على الأقل نقطة. إذا لم تتمكن من الفوز في مثل هذه المباريات، فالتعادل يُعتبر نتيجة جيدة.”

تعليمات بين الشوطين: هدوء وذكاء في إنهاء الهجمات

كشف توروب عن كلماته للاعبين في غرفة الملابس بين الشوطين، حيث طالبهم بالتعامل بذكاء أكبر مع الفرص المتاحة وتجنب التسرع.

وأوضح: “قلت للاعبين إن علينا أن نكون أكثر هدوءًا في إنهاء الهجمات. التسرع كان سببًا رئيسيًا في عدم حصولنا على ثلاث نقاط كانت في متناول اليد.”

تحفظ على ركلة الجزاء ولكن… قبول للواقع

وأبدى المدرب الهولندي تحفظه على ركلة الجزاء التي احتُسبت ضد الأهلي في الشوط الأول، معتبرًا أنها لم تكن مقنعة بالنسبة له.

واختتم تصريحاته قائلًا: “الشوط الأول كان محبطًا بعد احتساب ركلة الجزاء، لكن علينا قبول القرارات والتركيز على ما هو قادم.


 

