الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
اقتصاد

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

يستعرض صدى البلد آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025 ، وفيما يلي استعراض لأحدث الأسعار المعلنة في عدد من البنوك.

آخر تحديث لسعر الدولار اليوم

ميد بنك: 47.820 شراء – 47.920 بيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 47.600 شراء – 47.649 بيع

بنك مصر: 47.600 شراء – 47.700 بيع

QNB الأهلي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك الأهلي المصري: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك العقاري المصري العربي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك التجاري الدولي (CIB): 47.600 شراء – 47.700 بيع

المصرف العربي الدولي: 47.600 شراء – 47.700 بيع

الدولار يتراجع وسط توتر تجاري متصاعد وتوقعات متزايدة بخفض الفائدة الأمريكية

اتش اس بى سى HSBC: 47.600 شراء – 47.700 بيع

بنك قناة السويس: 47.600 شراء – 47.700 بيع

البنك المركزي المصري: 47.581 شراء – 47.717 بيع

كريدي أجريكول: 47.570 شراء – 47.670 بيع

بنك البركة: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الكويت الوطني NBK: 47.550 شراء – 47.650 بيع

بنك الإسكندرية: 47.550 شراء – 47.650 بيع

مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.210 شراء – 47.310 بيع

بنك الشركة المصرفية العربية الدولية: 47.170 شراء – 47.270 بيع

البنك المصري الخليجي: 47.150 شراء – 47.250 بيع

المصرف المتحد: 47.150 شراء – 47.250 بيع

بنك التعمير والإسكان: 47.120 شراء – 47.220 بيع

 أسعار الدولار اليوم

سجل ميد بنك أعلى سعر شراء للدولار عند 47.820 جنيه، فيما بلغ سعر البيع 47.920 جنيه. أما البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) فقد أعلن سعر شراء 47.600 جنيه مقابل 47.649 جنيه للبيع.

وفي البنوك الكبرى مثل بنك مصر، QNB الأهلي، والبنك الأهلي المصري، جاء سعر الشراء عند 47.600 جنيه وسعر البيع عند 47.700 جنيه، وهو نفس المستوى الذي سجلته عدة بنوك أخرى مثل البنك العقاري المصري العربي والبنك التجاري الدولي (CIB).

أما البنك المركزي المصري فقد سجل سعر شراء 47.581 جنيه وسعر بيع 47.717 جنيه، بينما جاء سعر كريدي أجريكول عند 47.570 جنيه للشراء و47.670 جنيه للبيع.

في المقابل، سجلت بعض البنوك أسعارًا أقل مثل مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.210 جنيه للشراء و47.310 جنيه للبيع، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية عند 47.170 جنيه للشراء و47.270 جنيه للبيع. كما جاء سعر الدولار في البنك المصري الخليجي والمصرف المتحد عند 47.150 جنيه للشراء و47.250 جنيه للبيع، بينما سجل بنك التعمير والإسكان أدنى سعر شراء عند 47.120 جنيه مقابل 47.220 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم سعر الدولار البنك المركزي المصري البنك المصري الخليجي

بعد وفاة هبة الزياد… أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

بعد وفاة هبة الزياد.. أطباء يحذرون من أخطر 6 أمراض لا يشعر بها المصاب

الأرصاد الجوية

12 درجة فارق.. الأرصاد تفجر مفاجأة جديدة عن حالة الطقس

جمال شعبان وهبة الزياد

هل الرجيم القاسي ممكن يوصل للوفاة؟.. جمال شعبان يعلن مفاجأة بخصوص هبة الزياد

الاهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

هبة الزياد

كانت حامل وربنا ما أرادش يكمل.. صديقة هبة الزياد تعلن مفاجأة

ابنة محمد هنيدي

محمد هنيدي يحتفل بعقد قران ابنته فريدة في أجواء عائلية

التموين

رابط متاح الآن.. خطوات ضم الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

هبة الزياد

عصير برتقال.. تفاصيل تكشف لأول مرة بشأن وفاة الإعلامية هبة الزياد

سنة النبي قبل النوم

سنة النبي قبل النوم.. 4 أعمال تنال بها فضل اتباع هدي الرسول

الخوض في حياة المشاهير

يُحاسب عليه الشرع.. عالم بـ الأزهر يكشف مخاطر الخوض في حياة المشاهير

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء

دار الإفتاء تواصل قوافلها الإفتائية إلى شمال سيناء لنشر الفكر الوسطي

النبات المعجزة .. مفتاح جديد لعلاج ألزهايمر

اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار
اكتشاف مركب طبيعي يعالج الزهايمر من نبات الصبار

في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية
وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية

كيفية تحضير طاجن فريك باللحم على الطريقة المصرية

طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم
طريقة تحضير طاجن فريك باللحم

أسباب الشيب المبكر.. وكيفية معالجته بهذه الفيتامينات الضرورية

أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر
أسباب الشيب المبكر

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

