الأهلي يعود بتعادل ثمين أمام الجيش الملكي المغربي بدوري أبطال إفريقيا
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
ماذا تقدم تويوتا كراون 2026.. وكم سعرها في السعودية؟
صاحب تريند أنتش وأجري بين السجن والشارع | كيف انتهى بـ “هيثم” متسولًا بعد اتهامه بالسرقة؟ القصة الكاملة للغز تشرده
تريزيجيه يسجل هدف التعادل للأهلي في مرمى الجيش الملكي المغربي
أول تعليق لمحمد إمام بعد اندلاع حريق في لوكيشن تصوير مسلسل الكينج
وزير الخارجية الأمريكي يغيب عن اجتماع وزراء خارجية حلف الناتو
مفاجأة للموظفين في شهر يناير 2026.. ما القصة؟
اللواء خالد مجاور: الزيارات الدولية لشمال سيناء تكشف حقيقة الجهود المصرية على الأرض
الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب .. تعرف عليها
سقوط أمطار .. الأرصاد تكشف عن تفاصيل حالة طقس غد السبت
شاب صيني يشكر الداخلية بعد ضبط المتهم بالنصب عليه في 40 ألف دولار
صوت يداوي الأرواح .. دولة التلاوة تكرم الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي

الشيخ محمد عبد الوهاب
الشيخ محمد عبد الوهاب
منار عبد العظيم

في تقرير صوتي مميز بصوت الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، احتفى برنامج "دولة التلاوة" بواحد من أعمدة فن التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، صاحب الصوت الفريد الذي ترك بصمة خالدة في وجدان محبّي القرآن الكريم.

جاء التقرير ليحكي تفاصيل رحلة قارئ استثنائي، بدأت من كتّاب قرية صغيرة في الدقهلية وانتهت إلى العالمية.

رحلة الطنطاوي.. صوت يداوي الأرواح

روى التقرير جزءًا من سيرة الشيخ، كاشفًا كيف حفظ القرآن الكريم كاملًا وهو في سن العاشرة، وعن صعود صوته ليصل إلى مسامع العالم الإسلامي كله.

ولد عام 1947 في قرية النسيمية التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية.

تمنى والده منذ طفولته أن يراه من أهل القرآن، فوهبه للكتاب.

حفظ القرآن كاملًا عام 1957 على يد الشيخ صلاح محمود محمد.

التحق بالمعهد الديني ثم تخرج في كلية أصول الدين.

عمل واعظًا بالأزهر الشريف، وجاب دولًا عديدة بصوته الذي كان بلسمًا يشفي جراح الروح.

رسالة البرنامج.. ودور إعلامي رائد

يواصل برنامج "دولة التلاوة" رسالته الكبرى في اكتشاف ورعاية المواهب القرآنية الشابة، ويذاع عبر قنوات:
الحياة – CBC – الناس – منصة Watch It
وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

14 ألف متسابق.. منافسة غير مسبوقة

شهد البرنامج إقبالًا هائلًا، إذ شارك في اختبارات الموسم أكثر من:

14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، ضمن تعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

لجنة تحكيم تضم قممًا دينية وصوتية

يضم البرنامج لجنة من أبرز علماء القراءات وفقه الصوت في العالم الإسلامي:

الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر.

الدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات.

الداعية مصطفى حسني.

القارئ الشيخ طه النعماني.

كما يشارك ضيوف شرف كبار، منهم:

د. أسامة الأزهري

د. نظير محمد عياد

د. علي جمعة

الشيخ أحمد نعينع

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي

الشيخ جابر البغدادي

القارئ البريطاني محمد أيوب عاصف

القارئ المغربي عمر القزابري

جوائز ضخمة تُعيد الاعتبار لفنون التلاوة

يقدم البرنامج جوائز إجمالية قدرها 3.5 مليون جنيه، بينها:

مليون جنيه لكل من الفائزين بالمركز الأول في الترتيل والتجويد.

تسجيل المصحف الشريف كاملًا بصوتيهما وإذاعته على قناة مصر قرآن كريم.

شرف إمامة المصلين في صلاة التراويح بمسجد الإمام الحسين خلال شهر رمضان المقبل.

تصفيات علمية دقيقة واختيار أفضل 32 موهبة

اختيرت المواهب المشاركة بعد مراحل طويلة من الاختبارات والتقييمات العلمية تحت إشراف لجنة من وزارة الأوقاف برئاسة د. أسامة الأزهري.

وانتهت المراحل باختيار أفضل 32 متسابقًا للوصول إلى الحلقات النهائية.

 

شيماء الشايب

شيماء الشايب تطرح كليب "خليني أعيش" بالتعاون مع ريتشارد الحاج

