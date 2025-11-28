هو الموت فيه تريند .. شقيقة هبة الزياد توضح حقائق تهديد الإعلامية الراحلة

طالبت آية الزياد، شقيقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، في أول مداخلة إعلامية، لها جميع المواطنين و ومحبي الراحلة هبة الزياد بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وردت على سؤال « هل الإعلامية الراحلة كانت قد تعرضت لـ ابتزاز وتهديد قبل الرحيل» وقالت إن هذا الكلام غير صحيح، وأن الراحلة كانت تتعرض لبعض الأشياء العادية مثل أي شخصية مشهورة، وأنها تقدمت ببلاغ ضد هؤلاء الأشخاص منذ عام، وحصلت على حكم ضدهم».

وأضافت شقيقة الإعلامية الراحلة هبة الزياد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « كلبش» مع الإعلامي حسن محفوظ، أن الفيديو المنتشر لها الخاص بتعرضها لـ التهديد، كان من عام، وأنها تطالب من نشر هذا الفيديو بحذفه.

الإعلامية هبة الزياد



وانفعلت على الهواء قائلة :« هو الموت فيه تريند، وأن هناك بعض المواقع تنشر فيديوهات لها، ومن أجل الحصول على مشاهدات، وتدعي أن تلك الفيديوهات قبل الوفاة بيوم».

الإعلامية هبة الزياد



ولفتت إلى أن الراحلة لم تكن بمفردها في الشقة، وأن والدتها طوال الوقت معها، وأنها تطالب الجميع بعدم نشر أي أخبار غير صحيحة عن الراحلة.





وفاة هبة الزياد



نشر الحساب الرسمي لهبة الزياد بيان وفاتها، حيث جاء فيه: "لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلنصبر ولنحتسب، صاحبة هذا الحساب الإعلامية الدكتورة هبة الزياد في ذمة الله".

كما عبرت إدارة قناة الشمس، التي كانت تعمل فيها الراحلة، عن حزنها الشديد لرحيل هبة الزياد. في بيان رسمي، نعت الإدارة، الإعلامية، واصفة إياها بأنها كانت مثالًا للالتزام والمهنية.

وأضاف البيان: "بقلوب يملؤها الحزن والأسى، تنعى إدارة قناة الشمس رحيل إحدى مذيعات القناة الإعلامية هبة الزياد، والتي تركت أثرًا طيبًا في نفوس زملائها والمشاهدين".

كما دعت إدارة القناة، الله أن يلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

سبب وفاة هبة الزياد



تم الكشف عن أسباب الوفاة المفاجئة للإعلامية الشابة هبة الزياد، حيث تبين أنها توفيت وهي نائمة بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية، وقبلها بأيام اعتذرت عن تسجيل حلقة من برنامجها كان مقرراً تصويره، معلنة لزملائها أنها مرهقة وأنها سجلت عدد حلقات كافياً لبرنامجها الذي يبث على فضائية الشمس.

في السياق نفسه كشفت المذيعة الراحلة في فيديو لها عبر وسائل إعلام محلية قبل وفاتها بشهور تعرضها للتهديد والابتزاز وقالت إنها تتعرض لحملة ابتزاز من مجهولين عبر وسائل التواصل الاجتماعي والهاتف المحمول وأنها اتخذت الإجراءات القانونية للرد على من يبتزونها.