في أول أيام عملها.. وكيلة الشباب والرياضة بالشرقية تحيل مسئولين بمركز شباب كفور نجم للتحقيق

تفقدت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، مراكز شباب مدينة الإبراهيمية، ومركز شباب الخضارية، ومركز شباب شرقية مباشر، وذلك للوقوف على انتظام العمل وتقديم الخدمات للشباب والمواطنين بصورة لائقة.

وخلال الجولة، رصدت وكيلة الوزارة تقصيرا في أداء مهام العمل بالفترة المسائية بمركز شباب كفور نجم، وتمت إحالة المسئولين عن الفترة المسائية إلى الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم، بما يضمن الانضباط وتحسين مستوى الخدمات المقدمة داخل المركز.

وأكدت الدكتورة منى عثمان أن المتابعة الميدانية مستمرة بجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية بضرورة رفع كفاءة العمل وتوفير بيئة مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والشبابية.