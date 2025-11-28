الاثنين.. الزقازيق تستضيف معرض تجربة شخصية لفناني الشرقية ضمن فعاليات المواجهة والتجوال

تفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، في السادسة من مساء الاثنين المقبل، المعرض الفني "تجربة شخصية" بقصر ثقافة الزقازيق، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للمرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال التابع للبيت الفني للمسرح بقطاع المسرح، وفي إطار استراتيجية وزارة الثقافة الرامية إلى دعم الإبداع بالمحافظات وإتاحة منصات العرض للفنانين الشباب.

يشارك في المعرض11 فنانا وفنانة من أبناء محافظة الشرقية، يقدمون مختارات من تجاربهم البصرية المتنوعة. ويضم المعرض أعمال كل من: د. أماني فوزي، مرام أحمد محمد، أمنية أحمد حسن، آلاء عراقي عبد الفتاح، ندى خالد محمد عبد الرحمن، نسمة حسيني عبد الله محمد، منار خالد محمد، نورهان حمدي علي، ملك أكرم محمد الصاوي، أنغام سامي فؤاد، إيمان محمد عبد الله.

يقام المعرض تحت إشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ومن خلال الإدارة العامة للفنون التشكيلية برئاسة فيفيان البتانوني، وبالتعاون مع إقليم شرق الدلتا الثقافي وفرع ثقافة الشرقية. ويأتي تنظيمه تعزيزا لفرص الفنانين التشكيليين لعرض تجاربهم الفردية أمام الجمهور، وإثراء الحركة التشكيلية داخل المحافظة. وتستمر فعاليات المعرض حتى 7 ديسمبر المقبل.

الجدير بالذكر أن وزارة الثقافة كانت قد أطلقت المرحلة السادسة من مشروع مسرح المواجهة والتجوال في سبتمبر الماضي، والممتدة حتى يونيو 2026؛ حيث انطلقت العروض في قنا، ثم أسيوط، تلتها شمال سيناء، ثم البحيرة، والفيوم، أعقبها المنيا، تمهيدا لاستكمالها في باقي المحافظات تباعًا.