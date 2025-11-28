قدم الآن.. رابط وشروط وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

يزداد البحث من قبل عدد من الأشخاص حول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران، حيث كشفت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف، وذلك بنظام عقد عمل.

وظائف خالية بـ شركة مصر للطيران للخطوط الجوية

أعلنت الشركة القابضة لمصر للطيران، عن حاجة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية لشغل وظيفة ضابط مبيعات بمكتب مبيعات طنطا / شبين الكوم، بنظام عقد عمل أحد عشر شهرًا.

شروط التقديم في وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

وضعت الشركة القابضة لمصر للطيران، عددا من الشروط التي يجب أن تتوافر لشغل وظيفة ضابط المبيعات، وهي:

ـ مؤهل عال مناسب ويفضل أن يكون مسبوقًا بثانوية عامة لغات.

ـ إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة.

ـ إجادة مهارات الحاسب الآلي.

ـ السن لا يزيد على (٢٠) سنة عند بداية قبول الطلبات.

ـ ذكور فقط / قبول العمل بنظام النوبات.

ـ بالنسبة للمتقدمين لمكتب مبيعات طنطا (أن يكون من أبناء محافظة الغربية أو المقيمين فيها إقامة دائمة، على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة سارية).

ـ بالنسبة للمتقدمين لمكتب مبيعات شبين الكوم (أن يكون من ابناء محافظة المنوفيةأو المقيمين فيها إقامة دائمة على أن يكون العنوان مدونًا ببطاقة تحقيق الشخصية البطاقة سارية).

ـ الانتهاء من تأدية الخدمة العسكرية والوطنية بدرجة أخلاق لا تقل عن جيدة جدًا أو الإعفاء منها أو لم يصبه الدور أو تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات.

ـ يشترط في حالة تقدم أي من العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران أو الشركات التابعة لها؛ موافقة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي للشركة التابعة، أو رئيس القطاع المختص بالشركة القابضة لمصر للطيران.

ـ اجتياز الاختبارات التي تقررها الشركة مع تحمل المتقدم مصاريف إجرائها.

ـ تطبيق القوانين واللوائح والقواعد المعمول بها بالشركة.

رابط وموعد التقديم في وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

يمكن للراغبين في التقديم للوظائف المعلن عنها تقديم الطلب على الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي من هـــنــــا ، وذلك خلال الفترة من 5/12/2025 حتى 15/12/202.

الأوراق المطلوبة للتقديم في وظائف مصر للطيران للخطوط الجوية

ـ أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

ـ توريد المصروفات الإدارية المقررة بواقع مائة جنيه لخزينة الشركة لا ترد.

ـ المؤهل الدراسي

ـ بطاقة الرقم القومي (سارية).

ـ شهادة الخدمة العسكرية

ـ عدد (۲) صورة شخصية

ـ السيرة الذاتية باللغة الانجليزية.

لن يتم الاعتداد بأي طلبات غير مستوفاة الشروط الواردة بعاليه، أو بأي طلبات لم ترد خلال فترة تقديمها على الموقع الالكتروني، أو حال عدم استيفاء المستندات المطلوبة في الميعاد المقرر لذلك.