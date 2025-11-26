«مصر للطيران» تطلق حزمة خدمات جديدة لتعزيز كفاءة منظومة الشحن الجوي

أعلنت شركة مصر للطيران للشحن الجوي عن إطلاق مجموعة متكاملة من الخدمات المضافة التي تستهدف رفع كفاءة عمليات الشحن، وتعزيز سهولة التعامل، ودعم شركاء الصناعة مع وكلاء الشحن وشركات الطيران المتعاملة.

تأتي هذه الخطوة في إطار إستراتيجية الشركة لتحديث منظومة الخدمات اللوجستية، وتعظيم القيمة المقدمة للعملاء، ومواكبة أفضل الممارسات التشغيلية عالميًا.

وتؤكد شركة مصرللطيران للشحن الجوي أن هذة الخدمات تعكس التزام الشركة المستمر نحو الإبتكار ورفع كفاءة التشغيل وتقديم أفضل مستوي من الخدمة للعملاء والشركات العاملة، كما تأتي تأكيدًا لالتزامها بدورها المحوري في سوق الشحن الإقليمي واستثمارًا في البنية التحتية الرقمية والعمليات التشغيلية بما يعزز تنافسيتها ويرسّخ ثقة العملاء.

وتشمل الخدمات الجديدة أسعار تنافسية للخدمات التي تقدمها الشركة للشحنات المعاد تصديرها داخل مجمع بضائع القاهرة بمطار القاهرة الدولي وذلك لتوسيع الأعمال والإحتياجات اللوجستية الإقليمية، كما طرحت الشركة توفير ميزان إلكتروني متنقل عالي السعة مما يتيح مرونة ودقة عالية في عمليات الوزن.

كما أطلقت الشركة نظام التحقق الألي من بضائع المواد الخطرة IATA DG Auto Check ، وهو نظام متاح الأن للوكلاء وشركات الطيران المتعاملة مع مجمع البضائع يضمن سرعة ودقة إنهاء إجراءات شحن المواد الخطرة وفق أعلي معايير السلامة والإمتثال.

وتؤكد مصر للطيران للشحن الجوي انها ستشهد في المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الحلول النوعية التي تواكب احتياجات العملاء وتدعم الخطط التوسعية للشركة على المستويين الإقليمي والدولي.