القانون يحذر المخالفين| عقوبة الامتناع عن تسليم الميراث.. وكيفية تنفيذها
تراجع سعر الدولار في ختام تعاملات الأربعاء
مروج شائعات..نقيب المهن التمثيلية يطالب بحفظ سمعة نجلته من الصيرفي
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
الزمالك يعلن استعداده لمواجهة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
غيابات مؤثرة تضرب الزمالك قبل موقعة كايزر تشيفز في الكونفدرالية
هل تعود للسجن؟.. بلاغ ضد سما المصري لتعمدها الإساءة للرجل الصعيدي
نتنياهو يعبر عن استيائه من كثرة مثوله أمام المحكمة
الزمالك يواصل تحركاته لضم حامد حمدان رغم أزمة القيد
الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا
وزارة الرياضة: سنوفر طائرات لنقل الجماهير لدعم المنتخب في المغرب
4.5 مليار جنيه.. الداخلية تنظف مصر من أباطرة ومهربي الكيف| شاهد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رئيس مصر للطيران يتفقد مواقع العمل بشركة الصيانة والهناجر .. صور

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

قام الطيار أحمد عادل رئيس مجلس الإدار والعضو المنتدب التنفيذى للشركة القابضة لمصر للطيران، بجولة تفقدية موسعة شملت عدداً من المواقع التشغيلية الرئيسية التابعة لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية. وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل ميدانياً، والاطمئنان على كفاءة العمليات الفنية، وتحفيز العاملين على مواصلة جهودهم في تطوير قدرات الشركة الفنية والهندسية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة لتعزيز مستويات الجودة والارتقاء بمنظومة الصيانة والدعم الفني، حيث شملت الجولة زيارة مجموعة من الهناجر والورش المتخصصة، من بينها هنجر 7000 وهنجر 8000 المخصصان لعمرة الطائرات الثقيلة والخفيفة، إضافة إلى زيارة مجمع عمرة المحركات الذي يعد أحد أهم المرافق الحيوية على مستوى المنطقة، فضلاً عن ورش إصلاح هياكل الطائرات المجهزة بتقنيات متقدمة وأطقم هندسية عالية التأهيل. 

هذا وقد حظيت الزيارة باستقبال كبير من العاملين الذين عبّروا عن تقديرهم لحرص رئيس الشركة القابضة على متابعة العمل باستمرار وعن قرب.

وخلال لقائه بالعاملين، وجّه الطيار أحمد عادل التهنئة للجميع بمناسبة النجاح المتكرر لشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية في اجتياز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA) الذي جرى مؤخراً. وأكد أن هذا الإنجاز يعد شهادة دولية تدل على مدى الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة المعتمدة عالمياً، كما يعكس الخبرة الكبيرة والاحترافية التي يتمتع بها المهندسون والفنيون في مختلف التخصّصات.

وتابع عادل إن النجاح في اجتياز تفتيش EASA هو تأكيد على الجهد المتواصل والقدرة التقنية المتميزة للعاملين بالشركة، مؤكدًا أن الصيانة هى الحصن الأول لأمن وسلامة أسطول مصر للطيران وأسطول الشركات المتعاملة معنا، وحث رئيس الشركة القابضة العاملين على الاستمرار في الحفاظ على هذه المكانة، والعمل المستمر على تطوير الأداء بما يضمن ترسيخ دور مصر للطيران  للصيانة والأعمال الفنية كأحد أهم المراكز الإقليمية والدولية في مجال صيانة وعمرة الطائرات.

ومن جانبه أضاف المهندس إبراهيم فتحي رئيس شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية: "سعدنا بهذه الزيارة التي تؤكد دعم ورؤية الشركة القابضة لمستقبل نشاط صيانة وعمرة الطائرات، إن الثقة التي يوليها لنا عملاؤنا محلياً ودولياً هي نتاج إخلاص فرق العمل وتفانيهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة، ونعد بمواصلة تطوير إمكانياتنا البشرية والتقنية لتلبية الطلب المتزايد على خدماتنا والمساهمة الفعالة في تحقيق استراتيجية الشركة القابضة لمصر للطيران."

مصر للطيران مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية هناجر الصيانة

جانب من المضبوطات
لاندروفر ديفندر
جهاز المناعة
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14
وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

