إيركايرو تتعاون مع مصر للطيران لتدريب مهندسيها في الصيانة

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو، والتي تنص على تدريب أكثر من 50 مهندس صيانة من إيركايرو على طراز A320، والذي يمثل العمود الفقري لأسطول الشركة، وذلك في إطار فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

حيث تعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة الذي توليه أيركايرو في إمكانيات وقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والمعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA.

ومن جانبه قال الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة أيركايرو: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لما تتمتع به من خبرات متقدمة واعتمادات دولية تضمن أعلى مستويات التأهيل، حيث يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط أيركايرو لرفع كفاءة مهندسي الصيانة ودعم جاهزية أسطولنا بما يواكب توسعات الشركة خلال السنوات المقبلة."

كما صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، قائلًا "نحن فخورون بثقة أيركايرو في الأكاديمية كوجهة تدريبية معتمدة وقادرة على دعم الشركات الوطنية بأحدث البرامج التدريبية المتطابقة مع المعايير العالمية. وسنعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تضمن تأهيل مهندسي أيركايرو بأعلى مستويات الاحترافية."