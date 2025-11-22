قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
سفير مصر في بغداد: إقبال كبير على المرحلة الثانية من انتخابات النواب
أخبار البلد

إيركايرو تتعاون مع مصر للطيران لتدريب مهندسيها في الصيانة

نورهان خفاجي

وقعت أكاديمية مصر للطيران للتدريب اتفاقية تعاون مع شركة أيركايرو، والتي تنص على تدريب أكثر من 50 مهندس صيانة من إيركايرو على طراز A320، والذي يمثل العمود الفقري لأسطول الشركة، وذلك في إطار فعاليات معرض دبي للطيران 2025.

حيث تعكس هذه الاتفاقية مستوى الثقة الذي توليه أيركايرو في إمكانيات وقدرات أكاديمية مصر للطيران للتدريب، والمعتمدة من وكالة سلامة الطيران الأوروبية EASA.

ومن جانبه قال الطيار أحمد شنن رئيس مجلس إدارة أيركايرو: "يسعدنا تعزيز تعاوننا مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب، لما تتمتع به من خبرات متقدمة واعتمادات دولية تضمن أعلى مستويات التأهيل، حيث يأتي هذا الاتفاق ضمن خطط أيركايرو لرفع كفاءة مهندسي الصيانة ودعم جاهزية أسطولنا بما يواكب توسعات الشركة خلال السنوات المقبلة."

كما صرح الطيار وليد سليمان رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، قائلًا "نحن فخورون بثقة أيركايرو في الأكاديمية كوجهة تدريبية معتمدة وقادرة على دعم الشركات الوطنية بأحدث البرامج التدريبية المتطابقة مع المعايير العالمية. وسنعمل على توفير برامج تدريبية متخصصة تضمن تأهيل مهندسي أيركايرو بأعلى مستويات الاحترافية."

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

ترشيحاتنا

صناع الفيلم

استقبال حميمي لفيلم بابا والقذافي بمهرجان الدوحة السينمائي

روبي

روبي تتألق بالأسود في أحدث ظهور لها

رحمة محسن

رحمة محسن: أعمالي اللي بتاجر فيها مع ربنا محاوطاني

بالصور

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

تسريب صور لسائق سيارة تسلا ذاتية القيادة "نائمًا" يثير الجدل

فيديو

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المتهم

بسبب تصادم.. القبض على قائد سيارة تعدى على سائق نقل جماعى بالقاهرة

حفيد محمد فوزي

حفيد محمد فوزي أم مجرد شبه؟ القصة الكاملة لجدل كريم الحو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

