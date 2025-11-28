وكيل أوقاف كفر الشيخ: المجتمعات التي لا توقر كبيرها تفقد بركتها

أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنَّ الوفاء لأهل العطاء واجب مقدس، وأنَّ المجتمعات التي لا توقّر كبيرها تفقد بركتها ورابطها المتين.

وأوضح أن توقير كبار السن وأهل الفضل منهج إلهي منزل، وميراث نبوي مشرف، تسمو به الأرواح الصافية، وترتقي به النفوس الطيبة، فهو علامة فارقة على نبل الأصل، وسمو النفس، وحسن التصرف، وصفاء الوجدان، فهم بركة للزمان، وحسنة للأيام.

وأشار إلى أنه بتبجيلهم واحترامهم، تتدفق البركات، وتنزل الرحمات، وتستقر المجتمعات، فالمجتمع الذي ينسى كباره، قد قطع صلته بمستقبله واستقراره، لذلك كان البيان المعظم الذي فيه سر بقاء المجتمعات والأوطان: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا».

جاء ذلك خلال خطبة الجمعة اليوم، التي جاءت «توقير كبار السن وإكرامهم»، على هامش افتتاح مسجد «الرحمن» بإدارة أوقاف بيلا.

حضر حفل الافتتاح الدكتور عبد القادر سليم، مدير الدعوة بالمديرية، والشيخ ياسر الغول مدير إدارة الإدارات، والشيخ عبد الوهاب صالح، مدير إدارة أوقاف بيلا.