محافظ كفر الشيخ يتابع رفع كفاءة شوارع قرية الثمانين بالحامول.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال تمهيد ورفع كفاءة شوارع قرية الثمانين بمركز الحامول، من خلال فرد طبقة من السن باستخدام معدات الوحدة المحلية بمركز ومدينة الحامول.

جاء ذلك تحت إشراف السيد حمزة، رئيس المركز والمدينة، ضمن خطة المحافظة لـ «تطوير وتمهيد الطرق» على مستوى المراكز والمدن، وفي إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة حياتهم.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار أعمال تمهيد ورفع كفاءة الطرق بالمدن والقرى، بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية بالوحدات المحلية، إلى جانب معدات التدخل السريع بالمحافظة.

وأشار إلى أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود التطوير، وتعزيز التكامل بين المجتمع المحلي والأجهزة التنفيذية، ضمن خطة متكاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.