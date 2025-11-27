محافظ كفر الشيخ: توسعة طريق الكورنيش القديم بشاطئ الزهراء.. صور

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، أعمال توسعة طريق الكورنيش القديم بشاطئ الزهراء وصولًا حتى نهاية شاطئ النرجس بمصيف بلطيم، والتي تشمل إزالة ونقل الأعمدة والمعوقات التي تعرقل الحركة المرورية وحركة سير المواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف هيثم عطية رئيس مدينة بلطيم، وذلك ضمن خطة المحافظة للتطوير الشامل ورفع كفاءة الطرق بالمناطق الحيوية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، حرص المحافظة على تحسين السيولة المرورية والقضاء على مظاهر الزحام والعشوائيات، مشيرًا إلى أن التوسعة تأتي في منطقة تشهد كثافة شديدة من المصطافين في فصل الصيف، مع مراعاة تنفيذ مسارات مناسبة لخدمة ذوي الهمم وكبار السن، بما يضمن سهولة الحركة.

وتأتي هذه الأعمال في إطار استعدادات المحافظة لصيف 2026، وبما يحقق المظهر الجمالي والحضاري اللائق بمدينة مصيف بلطيم.