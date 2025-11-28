سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا

أقيم منذ قليل ماستر كلاس، للمخرجة جيهان إسماعيل عن مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الأداء المسرحي والسينمائي، وذلك ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.

وقال الفنان سامح الصريطي، والذي حرص على حضور الماستر كلاس: النجم ليس ممثلًا عاديًا، فهو صاحب خبرة، وفي كثير من الأحيان يقدم إضافات على خشبة المسرح تكون محل ترحيب من المخرج، لكن الفارق يكمن في أن تكون هذه الإضافة داخل إطار الشخصية لا خارجها.

وكان قد شهد اليوم الثاني من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عددًا من الفعاليات والعروض الهامة، كان أبرزها العرضُ المسرحي المصري «قبل انتهاء العالم بدقيقة»، والذي يشارك في مسابقة المونودراما.

وحظي العرض، الذي تولّى إخراجه وكتابته أبانوب نبيل، بإعجاب الحاضرين؛ إذ حصد بطل العمل أبانوب بحر إشادات واسعة، كما حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على الإثناء على العرض وأداء البطل، وصعدتا إلى المسرح لالتقاط صورة مع فريق العمل.

كما شهد اليوم الثاني عرض المسرحية الإيطالية «سكرين»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، واستمر التصفيق لفريق العمل لمدة تجاوزت خمس دقائق.



