جيهان إسماعيل تكشف أسرار بناء الشخصية الدرامية بمهرجان شرم الشيخ للمسرح

ضمن فاعليات الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ الدولي الدولي للمسرح الشبابي، اقيم منذ قليل ماستر كلاس للمخرجة التونسية جيهان إسماعيل.

وناقشت المخرجة جيهان إسماعيل خلال الندوة مفهوم الشخصية الدرامية والفرق بين الاداء المسرحي والسينمائي، كما تطرقت الي طبيعية العلاقة بين المخرج والمؤلف.

وكان قد شهد اليوم الثاني من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عددًا من الفعاليات والعروض الهامة، كان أبرزها العرضُ المسرحي المصري «قبل انتهاء العالم بدقيقة»، والذي يشارك في مسابقة المونودراما.

وحظي العرض، الذي تولّى إخراجه وكتابته أبانوب نبيل، بإعجاب الحاضرين؛ إذ حصد بطل العمل أبانوب بحر إشادات واسعة، كما حرصت كل من الفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان على الإثناء على العرض وأداء البطل، وصعدتا إلى المسرح لالتقاط صورة مع فريق العمل.

كما شهد اليوم الثاني عرض المسرحية الإيطالية «سكرين»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا من قبل الحاضرين، واستمر التصفيق لفريق العمل لمدة تجاوزت خمس دقائق.





