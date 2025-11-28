حفل زفاف أروى جودة الليلة بحضور فني كبير

تستعد الفنانة أروى جودة لحفل زفافها خلال الساعات المقبلة، والمتوقع به حضور فني كبير من نجوم الوسط الفني.



وفي حديث سابق، قالت أروى إنها قررت إقامة حفلين احتفاء بزواجها — فرح بسيط في الخارج، وفرح أكبر في مصر — مراعاة لظروف أهل زوجها التي حالت دون حضورهم الحفل في القاهرة.



وقالت أروى جودة: "عمري ما جت في بالي إني هتجوز حد أجنبي. كنت دايما متخيلة نفسي مع حد مصري أو عربي. بس سبحان الله النصيب هو اللي بيختار. هنعمل فرح صغير في إيطاليا للعيلة، وبإذن الله الفرح الكبير والزقططة في مصر، وحضرت فستانين".

وأضافت أروى جودة : "طول عمري ميالة لفكرة الجواز والاستقرار، بس عمري ما قابلت شخص أحس إني ممكن أكمل معاه. جوزي إيطالي فرنساوي، طباعه مصرية جدا يعني مصري بيتكلم إيطالي. هما مصريين جدا وعندهم نفس الاهتمام وحب العيلة واحترام الأكبر والحاجات دي كلها".



حرصت الفنانة أروى جودة على حضور افتتاح الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.



وتألقت أروى بفستان ملفت يشبه ألوان الطاووس و هو ما كشف عن جمالها و إناقتها على السجادة الحمراء.