الزمالك بالزي الأساسي أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية
رخصة لكل الأنشطة.. وزير البترول يعلن حوافز جديدة لجذب الشركات الأسترالية للاستثمار في التعدين
أخبار تهمك اليوم.. أسعار الذهب والدولار وتفاصيل حالة الطقس
ثقب عملاق يتجاوز 5 ملايين كيلومتر مربع.. ماذا يحدث فوق الأطلسي؟
ننشر.. نص خطبة الجمعة اليوم بعنوان توقير كبار السن وإكرامهم
حافظة للقرآن وقدمت 32 برنامجًا تلفزيونيًا| قصة الوفاة المفاجئة للمذيعة هبة الزياد.. وتفاصيل واقعة ابتزاز قبل رحيلها
محافظ أسيوط: إعدام 800 كيلو أغذية فاسدة بأسيوط
سامح الصريطي: النجم ليس ممثلا عاديا
1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة
204 Err.. مامعنى ظهور هذا الكود على شاشة عداد الكهرباء
الكرملين :زيلنسكي لديه مشكلة تتمثل في عدم رغبته في إجراء انتخابات بأوكرانيا
أخيرًا.. التخلص من أصوات تنبيه السائق المزعجة في السيارات الأوروبية
حفل زفاف أروى جودة الليلة بحضور فني كبير

حفل زفاف أروى جودة
حفل زفاف أروى جودة
تستعد الفنانة أروى جودة لحفل زفافها خلال الساعات المقبلة، والمتوقع به حضور فني كبير من نجوم الوسط الفني.

وفي حديث سابق، قالت أروى إنها قررت إقامة حفلين احتفاء بزواجها — فرح بسيط في الخارج، وفرح أكبر في مصر — مراعاة لظروف أهل زوجها التي حالت دون حضورهم الحفل في القاهرة.

وقالت أروى جودة: "عمري ما جت في بالي إني هتجوز حد أجنبي. كنت دايما متخيلة نفسي مع حد مصري أو عربي. بس سبحان الله النصيب هو اللي بيختار. هنعمل فرح صغير في إيطاليا للعيلة، وبإذن الله الفرح الكبير والزقططة في مصر، وحضرت فستانين".

وأضافت أروى جودة : "طول عمري ميالة لفكرة الجواز والاستقرار، بس عمري ما قابلت شخص أحس إني ممكن أكمل معاه. جوزي إيطالي فرنساوي، طباعه مصرية جدا يعني مصري بيتكلم إيطالي. هما مصريين جدا وعندهم نفس الاهتمام وحب العيلة واحترام الأكبر والحاجات دي كلها".


حرصت الفنانة أروى جودة على حضور افتتاح الدورة ٤٦ من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي.
 

وتألقت أروى بفستان ملفت يشبه ألوان الطاووس و هو ما كشف عن جمالها و إناقتها على السجادة الحمراء.

أروى جودة فرح أروى جودة حفل زفاف أروى جودة

