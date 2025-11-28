1450 فرصة عمل برواتب تبدأ من 10 آلاف جنيه بمشروع الضبعة

أعلن وزارة العمل، بالتنسيق مع شركة حسن علام للإنشاءات، عن توافر عدد 1450 فرصة عمل للعمل بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، في عدد من التخصصات الفنية والعمالية، تشمل: 400 حداد مسلح، و400 نجار مسلح، و200 عامل عادي، و150 فورمجي خرسانة، و300 نجار شدة معدنية، وذلك برواتب مجزية تبدأ من 10,000 جنيه للعمالة وتصل للمهن الفنية إلى 13,000 جنيه، و حوافز شهرية وحوافز إنتاج.

وتتضمن المزايا المقدمة: توفير سكن للعمال بالقرب من موقع المشروع، ووسائل انتقال داخلية من وإلى المشروع، بالإضافة إلى تقديم ثلاث وجبات يوميًا، على أن يتم التقديم من اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 ولمدة 5 أيام ،من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/79JCCd5XWeDCLMyn9

..وللاستفسار يمكن التواصل عبر الهاتف أو الواتس آب على الأرقام:

01271817923 – 01553700906

وتؤكد وزارة العمل استمرار جهودها في توفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم مشاركة العمالة المصرية في المشروعات القومية الكبرى.